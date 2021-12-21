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雙「全」結盟！全家與全聯電支宣布：採通路共享策略

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導

看準電子支付的發展，全家便利商店全聯福利中心今（21）日宣布，全家電支「全盈支付」和全聯的「全支付」，將以「通路共享」策略結盟，採「合作代替競爭」，未來雙方用戶可到彼此合作商店消費付款，雖然店家仍需要個別簽約及結算，惟透過一方資訊轉傳，可免去店家重覆金流串接的成本。

雙方合作方向將逐步拓展至日常生活連鎖餐飲、百貨購物、飲料店、遊樂園、交通等，快速拓展雙全支付場景、增強電子支付的易用性，共同打造以消費者、商家為核心的支付生態圈。

看準電子支付的發展，全家便利商店與全聯福利中心分別投資「全盈支付」與「全支付」，於今年6月獲准設立專營電子支付機構經營電子支付業務，台灣電子支付百家爭鳴，「嗶」經濟，進入戰國時代。

全聯的全支付表示，支付場景為經營電子支付業務最重要的基礎建設之一，雙方聯手將能擴大彼此的支付通路，造福更多用戶及店家。

全家的全盈支付也提到，全盈與全支付決定攜手合作，一同實踐政府所推動的跨平台與通路互通政策；通路共享除了讓店家節省成本，也能同時滿足民眾多元場景的需求。

全盈支付與全支付目前皆朝向申請營業執照目標努力，相關確切的業務合作內容，也將在取得金管會核發營業執照後，依金管會核准範圍及電子支付機構管理條例等相關法令之規範規劃辦理。

全家便利商店 全聯 金管會

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