富邦期貨：績優題材及業績成長股仍有表現空間
民主黨溫和派參議員曼欽表示，不會支持總統拜登的重建美好法案，由於參院席次各半，曼欽拋出震撼彈意謂拜登政府 1.75 兆美元支出法案恐將觸礁，電動車等再生能源類股重挫；另外，全美過去 24 小時的Omicron 確診病例倍增，並在至少 44 州現蹤，以紐約最嚴重，拜登宣布將祭出防疫新措施，雙利空拖累道瓊續跌 433 點。
新冠變種病毒 Omicron 在歐美快速擴散，加上Fed 官員鷹派言論暗示可能考慮明年3月升息，並開始縮表；且非蘋手機市場受中國大陸市場買氣疲弱、庫存升高影響，明年首季出貨量恐將不如市場預期，利空使得台股周一面臨修正，惟部份中小型股持續獲買盤挹注，顯示在年底集團和法人作帳啟動下，績優題材及業績成長股仍有表現空間。(富邦期貨/提供)
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