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凱基證券耶誕偏鄉送愛 學童歡度歲末迎新年

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

凱基證券捐助之凱基慈善基金會關注偏鄉學童，連續第六年於耶誕節前募集禮物鞋盒，分送給南投、嘉義、屏東等地的偏鄉學童；今年更結合中華開發金控旗下各子公司力量，同仁共襄盛舉總計送出超過900份愛心禮物，由凱基慈善基金會董事長蔣友松親自帶隊志工同仁送禮物到偏鄉，讓愛心禮物鞋盒活動在耶誕佳節前更顯溫馨。

凱基慈善基金會每年歲末都會發起募集愛心禮物鞋盒活動，由員工變裝耶誕老人，送禮物給偏鄉學童，今年更有母公司中華開發金控及中國人壽、凱基銀行、開發資本的同仁一起參與，共同傳愛到偏鄉；愛心禮物包含小朋友喜愛的文具用品、益智玩具、運動用品等，更有同仁擔心今年寒流時孩童保暖衣物不足，特別準備了實用衣物、圍巾、襪子，要讓偏鄉小朋友度過溫暖的歲末。

凱基慈善基金會董事長蔣友松表示，凱基慈善基金會長期關注偏鄉孩子，在成長方面提供弱勢學童營養早餐，讓孩子飽足精神去上學，學習方面則補助偏鄉英語學習，為孩子打開世界之窗；而同仁每年自動自發為孩子準備禮物，更是直接貼近小朋友的需求，將大家的愛心與祝福化為一盒盒的禮物，在寒冬歲末傳遞溫暖，並實踐企業長期回饋社會的核心價值。

嘉義社團國小校長陳建裕說，很開心收到凱基贈送的禮物，小朋友也因為這份溫暖而更懂得感恩；除了感謝歲末的愛心禮物，學校也感謝凱基慈善基金會提供弱勢學生學習經費，讓偏鄉學校能夠外聘教師並規劃相關課程，給孩子學習英語機會，建構與世界溝通的橋樑，這更是給孩子一生打好基礎最好的禮物。

今年因為新冠肺炎疫情嚴重，凱基慈善基金會協助弱勢學生的獎助學金創下新高，讓學生們能夠不受環境影響而安心就學，也協助位處偏鄉和資源不利地區之雙重弱勢學生補充營養，讓孩子從小強健體魄、開展視野，期許小朋友度過寒冬迎向新的一年，並創造更多發展可能。

凱基銀行 偏鄉學校 開發金控

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