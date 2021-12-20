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光洋科董事長變更 經濟部「否准 」公司:是遲來的正義

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

經濟部今日正式裁定，台鋼集團送件申請解任光洋科 (1785）-TW) 原董事長馬堅勇、補選新董事長的變更登記決議「否准」，馬堅勇晚間回應表示，對主管機關判決表示欣慰，也強調公司短、中、長期規劃並未改變，未來將持續強化股東結構、讓結構更扎實。

光洋科則發表聲明表示，公司嚴守公司治理，絕不允許任何不法行為發生，對於台鋼集團惡意操弄，除訴諸法律捍衛利害關係人權益，未來定當於產業經營上回饋社會，再度謝謝商業司明察，還給光洋科公道，是遲來的正義。

針對12月27日是否召開股臨會，馬堅勇表示，目前仍尚未接獲法院回覆，但公司仍朝持續召開目標前進 ，同時也依法合規進行抗告、不會躁進。

至於股東結構影響公司經營一事，馬堅勇也強調，經歷此次事件後，上下游公司已充分感受供應鏈夥伴重要性，有助未來股東結構更加扎實，強調「德不孤必有鄰」。

經濟部表示，光洋科今年11月9日申請解任原董事長及補選新董事長變更登記案，經濟部認定今年11月5日董事會以臨時動議提案解任原董事長，因為不具備突發緊急情事或正當理由之例外情事，不符合該辦法第3條第4項規定，所以不予登記。

商業司表示，本案涉及《公開發行公司董事會議事辦法 》，也即應由董事會決議事項以臨時動議提案，是否符合該辦法第3條第4項所定有「突發緊急情事或正當理由」之例外情事，因涉及該辦法主管機關金管會，經濟部前已分別於今年11月10日、同年12月6日函詢金管會，並參酌金管會意見處理本案。

依光洋科今年11月5日董事會議事錄節本及金管會今年11月29日及今年12月7日函所示，光洋科今年11月5日董事會以臨時動議提案解任原董事長，因解任理由涉及財報不實等行為，卻未徵詢列席之專家意見，也未予以討論，爰尚難確認該次董事會內有「突發緊急情事或正當理由」而可以提出此種臨時動議之例外情事，顯與該辦法第3條第4項除書所稱須有突發緊急情事或正當理由，始得「例外」以臨時動議方式提案之規定未合，且該與法未合之程序，已事證客觀明確而無從補正，爰經濟部依《公司法》第388條規定，認定本案申請解任原董事長及補選新董事長的變更登記案，應不予登記。

光洋科 經濟部 金管會

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