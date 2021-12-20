台韓匯率指數「死亡交叉」 創金融海嘯來最大差距

BIS（國際清算銀行）公布最新統計，11月新台幣實質有效匯率指數漲至112.6，台灣主要貿易對手國貨幣韓元則是104，被視為「死亡交叉」的差距擴大至8.6，創2009年5月以來最大，代表台灣在匯率報價的競爭力上輸給韓國、為逾12年半來最差。

台灣出口表現亮眼，新台幣今年屢屢搶下「最強亞幣」寶座，BIS資料顯示，11月新台幣實質有效匯率指數漲至112.6，創2006年8月以來、近15年半最高。

新台幣表現超強勢，央行官員曾分析，主要有五大原因，包括疫情控制良好、經濟成長率維持正數，相對其他國家台灣表現良好；其次，政府鼓勵台商資金回流；第三，國內電子產業獲利良好、出口正成長，廠商賣匯需求較大；第四，原油需求減少，使買匯需求減少；第五，國人出國旅遊的觀光支出需求減少。

回顧今（20）日國內金融市場走勢，受到美股重挫影響，台股今（20）日大跌143點，新台幣匯率也跟著溜滑梯，終場貶值6分，收在27.84元，創近一個半月新低，總成交量為15.725億美元。匯銀主管指出，受到避險需求升溫影響，美元轉強、外資也偏向匯出，促使新台幣匯率走貶。

名目有效匯率指數（NEER）是指新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，該指數上升，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值；反之，則表示貶值。

相較於名目有效匯率指數，實質有效匯率指數（REER）進一步納入物價變動因素，該指數上升，表示台灣出口價格競爭力減弱；反之，則表示增強。

央行指出，根據新台幣匯率反應函數的實證結果顯示，當物價上漲率偏高時，新台幣名目有效匯率指數（NEER）上升，有助於抑制物價上漲的壓力；當實際產出高於潛在產出時，NEER上升，則可抑制過熱的景氣，表示新台幣匯率走勢為反通膨（anti-inflationary）及反景氣循環（counter-cyclical），有助總體經濟的穩定。

央行強調，新台幣匯率的升貶是雙面刃，貶值有利於出口商，但不利進口商；升值則有利於進口商，不利出口商；央行制訂匯率政策是以總體經濟為考量，無法迎合所有不同部門的需求。