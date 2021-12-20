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「核彈級」影響！30年債遭空襲 標售利率大彈跳

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行總裁楊金龍一席「明年很可能會升息」談話，震撼公債市場，央行今（20）日標售30年債遭「空」襲，得標利率飆高至1.15%（債券殖利率彈升等於價格下跌），創逾兩年半新高，較市場預期高出25個基本點（1個基本點等於0.01個百分點），令市場跌破眼鏡。

30年公債標售結果震撼市場，債券交易員說，「此次標售令市場驚嚇的程度，可比藝人王力宏的離婚新聞。」長債利率飆升幅度有多誇張？與今年2月發行的同年期公債相較，利率大幅跳漲43.1個基本點，等於提前反應央行明年升息。

央行統計顯示，今日30年債標售，金額為300億元，最後銀行得標54.5%，保險奪下32.33%，證券與票券分別抱回11.17%和2%。

券商主管形容，這影響有如「核彈級」，但還是要給國庫署拍拍手，就算利率大幅彈升，財部也尊重市場機制、沒有進行「截標」；另外，資深債券主管說，因利率彈升的幅度有點驚人，對壽險等有資金去化需求的業者而言，利率反而變得很「肥」，今天很可能會進次級市場掃貨，使利率下修。

對於30年債標售遜於預期，券商主管分析，主要原因有二，一是時序進入年底，金融機構通常不會在這個時候大舉建立部位，加上30年期債又是年期最長的公債、利率風險偏高，所以業者下標時非常審慎；二是楊金龍在央行理監事會議會後的談話，已經明確表態「明年很可能會升息」，業者對長債的態度會比較積極保守。

30年債利率驟彈，代表債市「天花板」被掀開，帶動10年期公債殖利率收盤上漲3.47個基本點，收在0.62%，創下去年1月以來的近兩年新高。

展望後市，資深交易員指出，央行明年要升息，債市鐵定偏「空」，且不論短券還長券，利率都會上漲，近期央行定存單標售利率不斷竄高，就是反映央行明年升息題材。影響所及，10年期公債殖利率未來很可能上看0.7%，金融機構要提前防範利率上漲風險。

央行 公債 升息

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