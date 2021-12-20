瞄準養地建商再出招！央行明找行庫主管「喝咖啡」

中央銀行打養地建商再出招。為避免銀行融資淪為建商養地囤地的方便門，央行業務局將於明（21）日下午找幾家行庫主管來行「喝咖啡」，主要是理解銀行承作購地貸款時，若建商超過期限仍遲遲不開工，銀行如何進行後續追蹤，或該採取哪些手段，避免銀行「理由很多」、無限期不動工。

央行上周四召開理監事會議，決議推出史上最嚴房市管制措施，本次鎖定豪宅與第三戶以上房貸、建商的購地、餘屋與工業區土地抵押貸款等五大類放款，祭出緊縮貸款成數限制。

楊金龍當時便預告，針對「購地貸款切結一定期間內動工興建」，央行近日將找銀行開會，對於建商未能在一定期間內開工，如何建立一致性的規範，而這些規範，也會列入央行未來的金檢項目。

央行官員今日表示，正如楊總裁上周四所說，央行希望了解相關金融機構土融實際上的辦理情況，找銀行主管來開會，是希望能掌握資訊，同時聽聽銀行的意見。

銀行高層分析，「楊總裁在記者會上有提到購地貸款，需切結在一定期間內動工興建，關於這部分，央行應該是想瞭解，各金融機構實務上的做法為何，像是購地貸款的開發方式與時程如何訂定等。」

銀行主管說，過去沒按照時程動工的建商，通常會有一些理由，像是缺工、變更建築設計，甚至持續整合周邊的土地等；對此，央行認為，或許建商未按時程動工興建，有很多屬個案、有不同理由，但央行不希望建商申請購地貸款後，經過「N」年仍遲遲未動工興建，如此一來就有養地的嫌疑，央行希望金融機構受理購地貸款時能有合理規範，對建商興建時程進行後續追蹤，且須具有約束力，不要讓建商有一堆理由不開發，「如果可以五、六、七年不斷展延下去，不就流於所謂的養地囤地？」

銀行主管指出，通常建商申請購地貸款後一年內會申請建照，兩年內興建，如果屆期沒動工，銀行會調高貸款利率半碼（0.125個百分點），超過三年利率加1碼，藉由利率加碼的懲罰條款，達到要求建商盡快開工的目的。

另外，央行推出新的管制措施，購地貸款從五成降為四成，其中一成要動工興建時才能動撥，如果三年前建商申請的購地貸款還沒興建，到期後要展延，成數就會從尚未管制前的七成，縮減至目前的四成，等於是建商被迫要吐回三成貸款給銀行，這樣的緊縮效果，對中小型建商衝擊很大。