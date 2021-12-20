高齡身障財產信託評鑑 黃天牧：安養信託業績明顯成長

2020年是安養信託評鑑最後一年，並於今年辦理獎勵活動，自2020年起安養信託將併入信託2.0的獎項，金管會核定2020年度績效優良銀行為第ㄧ銀行、合作金庫、華南銀行、兆豐銀行、臺灣中小企銀、臺灣土地銀行、彰化銀行、臺灣銀行、台新銀行及台北富邦銀行等十家，今（20）日舉辦「信託業辦理高齡者及身心障礙者財產信託評鑑」頒獎典禮暨研討會，行政院沈榮津副院長親臨頒獎。

信託公會秘書長呂蕙容表示，根據信託公會統計，2016年底，高齡者及身心障礙者財產信託本金為新臺幣82億，受益人數為6、7千餘人，而自評鑑及獎勵措施實施以來，截至民國2020年底，高齡者及身心障礙者財產信託本金日益成長為新台幣435億，受益人數增加為3.36萬人，安養信託業務日益穩定成長，顯示國人有需求、業者有努力、金管會政策推動有顯著成效。

黃天牧表示，安養信託業績明顯成長，可見民營金控的積極參與，另外透過異業的結盟，發展更多量身訂做的商品，滿足不同委託人的需求，非常難能可貴，另外從去年9月開始推動信託2.0計畫，未來會對整個信託去進行評鑑獎勵，期待透過這個誘因機制的建立，制度的改革，希望銀行業對信託業務能有更多資源配置，讓信託發展能夠真正符合臺灣高齡社會的需求。

沈榮津表示，金管會鼓勵信託業者結合安養照顧及醫療服務功能來發展高齡者及身障者財產信託業務，共創政府、業者、人民三贏，是很有意義的事，一個國家對高齡者、身心障礙者的態度決定這個國家文明程度，也決定這個社會的進步，政府從人民有需要的地方出發，不同專業領域相互合作，讓問題有解決業者有市場，人民有感受，這就是一個有用心的政策，也是一個會做事的政府。

合作金庫今日頒獎典禮後，主講「全方位信託2.0 打造樂活生活圈」，透過完整信託產品線，使信託連結其他銀髮金融商品及相關服務，打造貼近銀髮族群需求的全方位樂齡服務平台。

第二場由國泰世華銀行分享「用信託，啟動傳承之鑰」，該行為高齡高資產客群的財富傳承大計，針對客戶不同的傳承痛點及型態，以全資產規劃能力，發展出五大傳承模組，以信託協助客戶圓滿傳承。

第三場由台灣數位健康產業發展協會「數位醫療產業於跨域結盟之經驗分享」，提出COVID-19加速數位科技和健康照護的結合，也驅動傳統醫療產業的數位轉型，食衣住行育樂金融等領域與健康照護的跨域結盟，將加速形塑以「人」為中心的大健康產業生態到來。

第四場由台灣銀髮產業協會分享「銀髮產業跨業結盟 無限商模」，闡述高齡議題絕不是單一產業、企業或仰賴政府就可以獨立應對的。中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會分享與多家信託業者合作之「高齡者包租代管協助措施」，如何協助年老房東搭配銀行安養信託以租養老，也幫年長房客找到高齡友善住宅房子。