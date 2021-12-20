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鯰魚效應發揮了！金管會明年初再找3家純網銀喝咖啡

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

金管會銀行局長莊琇媛今（20日）說，目前來看，純網銀已經發揮「鯰魚」效應，刺激實體銀行，例如這次疫情的紓困貸款，實體銀行從收件到後面放款全程都是數位化，就這條商品線來看，「是純網銀給實體銀行的刺激」，這算鯰魚效應了。

她說，最快明年初將找3家純網銀討論，了解他們對純網銀業務開放的期待，例如過去純網銀無法承做企業戶，目前已開放3人以下股東企業戶可以在純網銀開戶，擴大純網銀放款對象，明年可以再就開放業務項目做討論。

金管會主委黃天牧直言「純網銀目前還沒發展出它的特色出來」，但要看純網銀到底發展好不好，要多給一點時間。

黃天牧說，一家純網銀銀行業務，必須跟實體銀行賣的東西，一定要有所區隔，不然就不叫純網路的銀行，就如同數位化是作為降低成本增加數位，還是說整個流程都是數位化。

黃天牧也說，一個純數位的金融機構，多少會對實體金融機構產生影響，只是多少而已，不過至今來看，純網銀已經有發揮「鯰魚」效益，刺激了實體銀行。

莊琇媛也說，純網銀開業前，實體銀行已經戰戰兢兢做準備，且加快數位化腳步，甚至如何和客戶在網路上更密切結合，實體銀行都有朝此方向進展。

她說，例如這次疫情發生，是從頭到尾，從收件到內部流程都是數位化，就這條商品線來看，就已經類似是純網銀，這是純網銀給實體銀行的刺激，這也應該算是鯰魚效應。

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