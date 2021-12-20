純網路保險公司要來了！金管會傾向明年放行

金管會主委黃天牧今（20日）說，是否開放純網路保險公司，保險局正緊鑼密鼓規劃中，今年底或明年初就會拍板決定，他說，一旦放行，純網路保險公司股東結構中也須有金融業參與，有金融和科技的股東組成，才可以兼顧穩定和創新。

據透露，金管會將傾向開放純網路保險公司，目前除了金融科技業者外，也有國外業者已向金管會表達設立的興趣。

黃天牧說，純網路保險公司的商業模式走得跟一般保險公司不同，比較是AGILE（敏捷式）的數位投保，是「比較靈巧的」，走的並非是大型或是一般傳統商品模式。

他說，例如香港純網路保險公司走的都是銷售對特定族群和區塊的商品，若未來要開放，應該要有自己的利基跟模式。

黃天牧說，純網路保險跟目前傳統保險公司，會有兩大區隔。一是商品發展，二是商品銷售。

他說，純網路保險公司，需要考量在目前實體傳統保險公司的網路投保上，那些商品是有限制？或是未來經濟結構，例如平台經濟衍生很多碎片化風險需求，是否可以透過碎片化商品來滿足這些使用者需求？

黃天牧說，「這些都不是目前實體保險公司在專業、或資料庫、或是成本考量上願意去做的」，而純網路保險公司就可以著墨在這塊。

二是，因為純網路保險公司沒有業務員，基本上賣的商品，跟業務員比較願意賣的會不同。

黃天牧說，例如目前保險業務員都是賣佣金高的，保障型商品少，但未來純網保險公司要彌補跟目前實體保險公司不同，壽險是保障型商品為主，產險是因應未來平台經濟，如碎片型需求。

所謂「碎片型」保險，就是指保期短、保費低、為了特殊時段或特殊風險打造的保單，例如目前U-Bike、或是外送員保單都是屬於這類的碎片型保單。