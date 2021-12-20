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虎年發財水永豐銀打頭陣 完成任務前1200名可得

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
迎接2022水虎年，永豐銀行發財水打頭陣，邀LINE好友搶先開運。圖／永豐銀行提供
迎接2022水虎年，永豐銀行發財水打頭陣，邀LINE好友搶先開運。圖／永豐銀行提供

耶誕節和元旦都還沒到，距離農曆新年還有好一陣子，但是已經有銀行開始準備2022水虎年發財水，永豐銀行打頭陣，邀LINE好友搶先開運 ，永豐銀行表示，即日起，實名綁定永豐銀行LINE官方帳號並成功下載全新吉祥物「鹿比」實用貼圖 ，前1,200名即可獲得永豐銀行限量虎年發財水。

永豐發財水瓶面以國立故宮博物院典藏畫作為設計元素，瓶身通透可見金色「 財 」字，隨光線折射後有如水面漣漪般逐漸擴散，象徵為客戶放大財富，蓄勢迎接虎虎生「豐」的一年。

明年是干支曆法的「壬寅」年，天干「壬」年屬水、地支「寅」年為生肖－虎，即「水虎」年。永豐銀行表示，於「水虎」新年前，搶先為客戶招好運，以取自故宮典藏畫作「清惲壽平王翬花卉山水合冊」的牡丹花設計虎年發財水，象徵花開富貴，期許財源滾滾、福氣滿滿。

永豐銀行社群吉祥物「鹿比」同步亮相；永豐銀行表示，「鹿比」為台灣原生種梅花鹿，象徵在地精神；鹿角似柴，音近「財」，取招財納福之意。

即日起至明年1月19日前，只要設定永豐銀行LINE官方帳號成為好友，均可免費下載鹿比貼圖。前1,200名完成指定任務（實名綁定且下載「鹿比」貼圖）的永豐銀行LINE好友，明年1月10日至14日可憑LINE電子兌換券（明年1月首周發送至個人LINE帳號）到永豐銀行全台各分行領取限量發財水一瓶。

永豐銀行 LINE 貼圖

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