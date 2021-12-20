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中友與王道合作 BeautyPay先買後付輕鬆購

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
本週末就是聖誕佳節，中友百貨提供免費聖誕禮物包裝服務。記者宋健生/攝影
本週末就是聖誕佳節，中友百貨提供免費聖誕禮物包裝服務。記者宋健生/攝影

年關將近，需要採買的東西多了，看準消費者有購物的需求卻又擔心負擔太大，中友百貨與王道銀行合力推出新金融服務-BeautyPay，先買後付的全新消費模式擁有4大優點：更便利、更輕鬆、更優惠、更時尚。

民眾只需完成線上註冊，無需提供財力證明，也無需等待審核，立即提供信用額度可在店內輕鬆消費。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，近來氣溫驟降，消費者購物需求增加，從12月起業績呈現二位數成長，買氣回溫，這次特別結合王道銀行，針對中友APP會員推出全新消費模式-先買後付BeautyPay，搶先體驗創新金融服務。

簡聰政表示，使用中友BeautyPay可享受無壓力付款方式，12月26日前首次使用中友BeautyPay消費達到指定門檻，可再獲得中友電子購物券，當日累積滿3,000元贈100元、滿6,000元贈200元，回饋金額相當划算，之後也會不定期推出各項優惠。

本週末就是聖誕佳節，中友百貨提供免費聖誕禮物包裝服務，全台獨家超軟萌小熊學校聖誕節限定包裝可愛又應景，12月25日前持中友APP於百貨店內當日不限金額消費，即可享免費包裝服務1次。

簡聰政說，申辦中友BeautyPay步驟相當簡單，只要進入中友APP首頁-「中友BeautyPay」頁面，依照指令填寫資料並上傳身分證照片，經過審核即可擁有BeautyPay消費額度(新台幣3萬至8萬元)，可享受遞延30天後才需付款。

另可依個人需求申請繳費展延或分期付款，想要買個小精品犒賞自己，或是為家裡更新家具家電卻沒有預算的時候，可以利用中友BeautyPay先買後付的新型金融服務，享受無痛付款的新形態消費模式(謹慎理財 信用無價)。

中友百貨與王道銀行合作全新金融服務BeautyPay，標榜先買後付輕鬆購。記者宋健生/攝影
中友百貨與王道銀行合作全新金融服務BeautyPay，標榜先買後付輕鬆購。記者宋健生/攝影

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