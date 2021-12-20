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純網銀祭優惠 樂天2.22%台幣七天高利優存

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
樂天國際銀行推出年利率2.22%，新台幣7天期高利優存。圖/樂天國際銀行提供
樂天國際銀行推出年利率2.22%，新台幣7天期高利優存。圖/樂天國際銀行提供

網銀三家到齊，金管會核准將來銀行執照，預計明年第一季開業，屆時國內純網銀競爭將進入白熱化，各銀行積極推出新方案，吸引更多客戶，樂天國際銀行再推出新一波限時存款專案，年利率2.22%新台幣7天期高利優存專案，活動期間為即日起至2021年12月30日止。

據樂天國際銀行表示，前一波「年利率3.88%新台幣7天期高利優存專案」，受到客戶熱烈迴響，參加客戶中有近四成的客戶平均年收入超過百萬，且整體參加客戶年齡層中以30歲至50歲比例最多，此年齡層屬於上班族客層，對銀行存款利率熟悉度高，且因為網銀提供24小時開立定存服務，下班也能理財，讓這些客戶更願意積極參加。

樂天銀行趁勝追擊，緊接著推出新一波「年利率2.22%新台幣7天期高利優存」專案，不限新舊客戶都能參加一次，本次活動金額新台幣20萬元就能參加，每人限做一筆，客戶無須另外約定樂天國際銀行帳號，使用他行網銀即可轉帳至樂天國際銀行參加本活動，活動只到2021年12月30日為止。

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