信用卡單筆消費80歲以上最猛 消費總額卻是這年齡奪冠

今年接近尾聲，台灣民生經濟擺脫疫情逐漸回穩，根據主計總處最新預測，新一年民生消費有望創下23年新高，突破新台幣10兆元。然而現今台灣的消費主力是哪些人？壯世代教科文協會經研究信用卡中心及樂齡網購物資料發現，齡與消費力近乎成正比，單筆消費力而言80歲以上為最高，每月總消費額度來看，60歲左右為消費力冠軍。

研究以財團法人聯合信用卡處理中心(以下簡稱聯卡中心)的信用卡交易數據進行分析，以單筆消費力而言80歲以上為最高，平均約為50歲的170%。若以每月總消費額度來看，60歲左右為消費力冠軍。對此，壯世代教科文協會理事長吳春城強調，這一年來各界在長照上有驚人的進展，但其仍屬於基本生存需求，而從以上數據可以發現，壯世代在消費面上的需求需要更多被關注，因為「長壽消費將成為下一波主要經濟動能」。

至於 樂齡網今年度上半年的訂單資料統計顯示，75歲以上的族群，網購的筆數相較去年下半年大幅成長了214%，是所有年齡層中成長率最高的一個族群。同時，momo購物網的統計也發現，其上半年度的會員成長幅度以60歲以上最為顯著，年增突破30%。。

吳春城表示，根據「壯世代防疫E化指數」調查結果，疫情期間，超過四成壯世代的數位能力有顯著進步。可以說除了消費模式，壯世代的消費場域也正在變化。電商平台的服務介面設計應將壯世代的需求納入開發考量中，降低使用門檻才能盡速承接這股強大的消費力進而創造雙贏。

以聯卡中心今年八月數據統計，60歲以上壯世代一個月的刷卡金即達到近270億元。其中將消費分作做食品、百貨、衣物、文教康樂、住宿、交通、其它等其七大分類，根據壯世代教科文協會研究，壯世代在食品上的消費力極高，比起60歲以下，壯世代願意出近乎兩倍的價格購買食品。

壯世代教科文協會執行長吳庭宇認為，雖然無法判斷其他類裡所有的消費項目，但從以上可斷言，壯世代的消費需求絕非僅醫藥或健康，且這股消費力將持續增長，企業若追求永續發展，必須適應人口結構的變遷，為壯世代創造更好的商品與消費環境。