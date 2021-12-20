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明年一定會升息？法人三大理由說不

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
美國聯準會（Fed）決策小組聯邦公開市場委員會（FOMC）最新宣布退場速度將加快一倍，估計明年3月就結束購債計畫，且根據「點狀圖」顯示，明年可能將升息3次。 （路透）
美國聯準會（Fed）決策小組聯邦公開市場委員會（FOMC）最新宣布退場速度將加快一倍，估計明年3月就結束購債計畫，且根據「點狀圖」顯示，明年可能將升息3次。 （路透）

美國聯準會（Fed）決策小組聯邦公開市場委員會（FOMC）最新宣布退場速度將加快一倍，估計明年3月就結束購債計畫，且根據「點狀圖」顯示，明年可能將升息3次；法人認為，若是明年真的升息，高科技股及高本益比個股恐面臨較大壓力，不過，也有法人提出三個明年不會升息的分析，同時預期明年台股高點上看19,600~20,000點，全年高點可望落在第4季。

聯準會決策小組聯邦公開市場委員會（FOMC）在台灣時間16日凌晨3時宣布，明年元月起每月縮減購債（Taper）的金額擴大至300億美元，代表貨幣寬鬆政策（QE）明年3月將提早退場，資產購買計畫「退場速度」加快一倍，根據最新利率預測「點狀圖」顯示，多數決策官員預測2022年將升息3次，主席鮑爾表示，不會在縮減購債結束前就宣布升息。

雖然市場多數是以明年將會升息來解讀，但也存有不同的看法，統一投顧董事長黎方國坦言，明年沒有升息的條件，除疫情仍然嚴峻之外，明年還有美國的期中選舉，他同時列舉出三個明年不會升息的理由。

黎方國表示，針對明年將升息的看法是過度解讀，市場根據「點狀圖」來預測明年可能升息3次，但是，從過去經驗來看，「點狀圖」從來不具政策的領先地位功能，僅是現階段投票的結果，顯示是偏鷹派，但並不具政策指標及參考意義。

他以上次QE退場的情況為例指出，2014年6月退場，但直到2015年12月才升息1碼；而且，當時「點狀圖」顯示，2016年要升4碼，但實際上2016年只升1碼，且是在2016年的12月才升息。

另外，黎方國強調，Fed只是說購債結束，但從未說過要升息這句話，加上明年1月Fed的成員將會有部分的調整，其中，副主席可望將由拜登親自指派，偏鴿派的布蘭納德出任，對於明年是否升息?可能是「不言可諭」。

黎方國認為，若再加上明年美國將有期中選舉，以拜登目前民調聲望來看，有可能升息嗎?以台股來看，他表示，12月上漲機會高，本波行情將可望延續到明年第1季，至於明年高點，預估上看19,600~20,000點，高點可能落在明年第4季。

升息 美國聯準會

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