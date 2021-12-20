快訊

王力宏聲明錯誤連篇狂刪文！2疑點印證「寫手不只1人」

迎接金虎年 集保結算所打造全新eSMART系統

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
集保結算所打造全新eSMART系統(集保結算所/提供)
集保結算所打造全新eSMART系統(集保結算所/提供)

為提升外資投資便利性及效率，吸引國際資金參與台灣市場，集保結算所配合主管機關推動資本市場藍圖政策，打造全新eSMART數位帳簿劃撥系統，提供保管銀行代理其外資客戶，向證券商申請開設保管劃撥帳戶全新電子化服務，12月20日系統上線後，透過線上申請、電子簽章、文件電子傳送及保管等功能，讓證券商與保管銀行「多用網路，少用馬路」達到節省成本及提升效率的效益。

集保結算所總經理朱漢強表示，以現行保管銀行代理外資客戶一年向各證券商開戶超過12,000戶，加計相關外資客戶開戶異動作業超過3.3萬戶，過往需大量紙本寄送、人工變更的作業，透過全新eSMART電子化文件及資料處理，每年可節省保管銀行與證券商近萬小時人工處理成本，以及文件電子化傳遞、保管儲存，每年可節省超過500萬元快遞費用，省下的紙張疊起來將近半座101的高度，不僅為資本市場的數位化奠下穩固的基石，提升企業ESG績效，也為環境永續發展盡一份心力。

在邁向數位化、網路化及行動化的數位集保新時代，集保結算所董事長林修銘表示，這次提供保管銀行與證券商間外資開戶數位服務僅是第一步，eSMART2在未來三年將再全面改造現行帳簿劃撥服務，將服務全面擴及證券商、保管銀行、投信事業、債券自營商及發行人等所有參加人，包括股票、債券、基金之保管、交割、股務等800多項交易的重大數位工程改造，同時也將進一步研議結合「集保e手掌握APP」，提供廣大投資人便利的作業服務，實現數位、線上、免臨櫃之目標。

林修銘進一步補充，集保結算所將持續以投資人為核心，大數據為基礎，積極建構後台數位化工程，在主管機關政策指導下，除了這次eSMART系統建置外，亦正積極推動證券期貨業公開資料查詢的開放證券、境內基金集中清算平台等基礎工程，積極為證券商等參加人打造金融市場數位生態系，全面提升臺灣數位競爭力。

證券商 外資 集保結算所

延伸閱讀

專精特新產業園 在廣州啟動

玉山證授信串接MyData平臺

第1季基金投資趨勢／資產配置 股七債三

影／望著宜蘭轉運站2.88噸巨鋼上梁 林姿妙直呼：感動

相關新聞

明年一定會升息？法人三大理由說不

美國聯準會（Fed）決策小組聯邦公開市場委員會（FOMC）最新宣布退場速度將加快一倍，估計明年3月就結束購債計畫，且根據...

信用卡單筆消費80歲以上最猛 消費總額卻是這年齡奪冠

今年接近尾聲，台灣民生經濟擺脫疫情逐漸回穩，根據主計總處最新預測，新一年民生消費有望創下23年新高，突破新台幣10兆元。...

疫情助攻 「掃」經濟勝「嗶」經濟

新冠疫情掀起行動支付消費浪潮，行動支付又分為掃碼支付與感應支付。聯合信用卡處理中心指出，今年九月行動支付所占筆數與金額分...

英穩達聲請破產 七銀行逼英業達出面

英業達子公司英穩達日前聲請破產，銀行踩雷苦吞呆帳，不滿英業達「甩鍋」拚自救，七家債權銀行上周五（17日）全數發出存證信函...

國泰調查：Omicron衝擊 國民大額消費意願較上月腰斬

新冠病毒Omicron傳播，恐將影響民眾對景氣及股市樂觀程度，同時已衝擊民眾消費意願。素有庶民經濟指標之稱的國泰金（28...

英業達5億美元聯貸 成銀行談判籌碼

英業達子公司英穩達破產債留銀行，銀行可能從英業達本身的5億美元聯貸案下手，趁明年英業達5億美元聯貸的續期談判，要求英業達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。