迎接金虎年 集保結算所打造全新eSMART系統

為提升外資投資便利性及效率，吸引國際資金參與台灣市場，集保結算所配合主管機關推動資本市場藍圖政策，打造全新eSMART數位帳簿劃撥系統，提供保管銀行代理其外資客戶，向證券商申請開設保管劃撥帳戶全新電子化服務，12月20日系統上線後，透過線上申請、電子簽章、文件電子傳送及保管等功能，讓證券商與保管銀行「多用網路，少用馬路」達到節省成本及提升效率的效益。

集保結算所總經理朱漢強表示，以現行保管銀行代理外資客戶一年向各證券商開戶超過12,000戶，加計相關外資客戶開戶異動作業超過3.3萬戶，過往需大量紙本寄送、人工變更的作業，透過全新eSMART電子化文件及資料處理，每年可節省保管銀行與證券商近萬小時人工處理成本，以及文件電子化傳遞、保管儲存，每年可節省超過500萬元快遞費用，省下的紙張疊起來將近半座101的高度，不僅為資本市場的數位化奠下穩固的基石，提升企業ESG績效，也為環境永續發展盡一份心力。

在邁向數位化、網路化及行動化的數位集保新時代，集保結算所董事長林修銘表示，這次提供保管銀行與證券商間外資開戶數位服務僅是第一步，eSMART2在未來三年將再全面改造現行帳簿劃撥服務，將服務全面擴及證券商、保管銀行、投信事業、債券自營商及發行人等所有參加人，包括股票、債券、基金之保管、交割、股務等800多項交易的重大數位工程改造，同時也將進一步研議結合「集保e手掌握APP」，提供廣大投資人便利的作業服務，實現數位、線上、免臨櫃之目標。

林修銘進一步補充，集保結算所將持續以投資人為核心，大數據為基礎，積極建構後台數位化工程，在主管機關政策指導下，除了這次eSMART系統建置外，亦正積極推動證券期貨業公開資料查詢的開放證券、境內基金集中清算平台等基礎工程，積極為證券商等參加人打造金融市場數位生態系，全面提升臺灣數位競爭力。