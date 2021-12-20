國泰調查：Omicron衝擊 國民大額消費意願較上月腰斬

新冠病毒Omicron傳播，恐將影響民眾對景氣及股市樂觀程度，同時已衝擊民眾消費意願。素有庶民經濟指標之稱的國泰金（2882）今（20）日上午公布最新12月調查結果，近期變種病毒開始傳播至全球多國，邊境管制趨嚴，衝擊民眾景氣展望指數下降至4.6 (11月是21.2)，現況指數走低至12.8 (11月是17.8)，而且要小心留意的是，新病毒疫情已衝擊民眾「大額消費意願」指數較上月腰斬。大額消費意願指的是包括旅遊、購物與聚餐，但不包括汽車、電視、冰箱電器等耐久財。

國泰金調查顯示，12月民眾薪資上漲預期指數下滑至13.2 (11月時是14.3)，大額消費意願指數降至11.6 ，是11月時的一半，11月是21.4，顯示民眾對變種病毒的擔憂開始影響大額消費意願。

尤其是在股市方面，國泰金認為變種病毒使近期國際股市走勢震盪，股市樂觀情緒下降，風險偏好則上升。 台股今日開盤震盪，跌破1萬7,800點。國泰金表示，近期變種病毒傳播至全球多個國家，各國提升邊境管制，國際股市走勢震盪，民眾對股市的樂觀情緒下降，風險偏好指數則上升。本月調查結果顯示，民眾對股市的樂觀指數下降至11.9 (11月：13.5)，風險偏好指數則上升至15.2 (11月：11.5)。

不過調查結果，仍有38.1%的民眾認為未來半年台股會上漲，還是高過估會下跌的有26.2%。但認為不變跟不知道的亦分別有19.6%與16.1%，合計亦有35.7%，比例也不低。

主計總處估計2022年經濟成長4.15%，國泰金12月調查結果顯示，民眾對於2022年台灣經濟成長率的平均預期值為4.39%，81%民眾認為2022年經濟成長率會達到2%以上；民眾對於2022年平均通膨預期值為2.21%，預期2022年通貨膨脹率高於2%的民眾比例為57%。

國泰金本項調查於2021年12月01~07日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共20,577份有效填答問卷。