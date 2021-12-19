快訊

羽球世錦賽／四強賽擊敗對手 戴資穎場外喊「我的垃圾勒」網友：反差萌

蔡英文穩穩走在美國軌道 蘇貞昌會華麗轉身或做「台灣拜登」？

元大獲頒社會教育貢獻獎殊榮 公益是不斷堅持的付出

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大文教基金會獲頒社會教育貢獻獎殊榮(元大金控/提供)
元大文教基金會獲頒社會教育貢獻獎殊榮(元大金控/提供)

「公益，是不斷堅持的付出」，元大文教基金會秉持信念，堅守愛心公益平台的角色，持續提升弱勢教育、社區陪伴、健康照護與各項公益與教育活動的深度與廣度，對教育與社會的長期貢獻，讓元大文教基金會獲得教育部頒發社會教育貢獻獎團體獎殊榮，在111件推薦案中脫穎而出，得到教育部的肯定。

教育部長潘文忠於頒獎典禮上表示：「大家在原本服務的崗位上，願意用更多力量去協助周遭的人，來照亮原本不被關注的個人或黑暗角落，因為各方的努力，讓台灣處處充滿溫暖。」。

在助學培育、青年自立面向中，元大（2885）積極整合各方資源，在教育直效投注上，與輔仁大學共同合作元大輔大夢想起飛計畫，2021年邁入第十一年，至今已經幫助偏鄉學子1,656人次，獲得助學金協助從高中、大學到研究所順利就讀完成學業；透過實體課輔、遠端數位學伴的照顧，為學子們建立最深度、全面的陪伴；2016年起並設立「元大優秀人才獎學金」，截至2020年已資助達283人次，讓家境困難的同學能安心就學，元大在校園育才的投注已連續六年獲頒教育部捐資教育事業獎肯定。

在弱勢扶助、兒少關懷面向，每年舉辦的元大幸福日今年進入十年里程碑，透過志工平台深入全台偏鄉小學，用愛與關懷照亮偏鄉角落，至今共投入志工1,705人次，送出6,135份大禮包為偏鄉學童送暖。志工投入為公益平台帶來前進動能，元大以Dream Big元大公益圓夢計畫，五年來，攜手30個圓夢團體、結合志工2,169人次，服務不同年齡層個案，多達55,904人次受惠，普惠金融領域中，元大志工發揮自身金融專業，舉辦理財志工活動，與超過400位學童分享理財知識，讓教育與金融專長相得益彰。

醫療守護與老年照護面向上，元大推廣更生關懷逾10年，積極協助更生人重回社會，連續兩年獲法務部表揚協助推展更生保護事業有功團體。在醫療與老年照護領域，自2019年起支持台大醫學院研究經費，2021年台灣疫情最艱困時，元大本於取之於社會，用之於社會的精神，捐贈醫護體系1億6千萬元，以實際行動撐住台灣醫療體系，也是對社會關懷的具體實踐，元大以不斷堅持的付出，期望在公益路上持續壯大溫暖社會的力量。

教育部 元大 志工

延伸閱讀

111年起高中以下教師入校 應完整接種或快篩陰性

中信文教基金會 新舞臺藝術節公益場

教育部抓雙減 執法者「零」突破？68人首獲執法證

最牛一輪／凱美動能強 元大14俏

相關新聞

40年房貸還款期拉長 房仲：留意升息風險

多家銀行業者端出40年期房貸，房仲業者分析指出，還款期拉長能降低民眾購屋壓力，靈活運用資金；不過，40年期總利息支出較高...

美暗示升息 利率反彈 變投資關鍵

美國聯準會（Fed）暗示明年將升息三次，央行總裁楊金龍上周也透露，明年升息機率高。金融機構指出，明年貨幣政策主旋律正是「...

央行23日公布銀行新增房貸 房市景氣指標

中央銀行23日發布11月五大銀行新承作貸款金額與利率，其中，象徵房市景氣指標的新增房貸金額變化，成為市場關注焦點。

匯市最前線／台幣匯率有望轉強

台股上周五（17日）收紅，吸引部分外資流入，新台幣匯率終場升值3.7分，以27.78元作收，單周累計貶0.15%。

全球通膨何時減緩？專家：要等到明年中

通膨問題已成為投資市場的主旋律，木星資產管理另類投資債券主管許銘凱（Mark Nash）表示，許多臨時措施將開始取消，但...

王力宏離婚撕破臉！離婚除了處理婚後財產 別忘更改保單受益人與要保人

王力宏與結褵8年的妻子李靚蕾離婚，引起極大關注，李靚蕾昨天深夜在社群媒體上公開「毀滅式長文」，控訴王力宏私生活混亂，並透露王力宏婚後把財產都移轉，就怕李靚蕾占到便宜，2人離婚徹底撕破臉。夫妻離婚大多優先處理監護權與婚後財產，但許多離婚夫妻往往容易忽略保單的關係人變更，導致後續恐發生保險金糾紛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。