元大獲頒社會教育貢獻獎殊榮 公益是不斷堅持的付出

「公益，是不斷堅持的付出」，元大文教基金會秉持信念，堅守愛心公益平台的角色，持續提升弱勢教育、社區陪伴、健康照護與各項公益與教育活動的深度與廣度，對教育與社會的長期貢獻，讓元大文教基金會獲得教育部頒發社會教育貢獻獎團體獎殊榮，在111件推薦案中脫穎而出，得到教育部的肯定。

教育部長潘文忠於頒獎典禮上表示：「大家在原本服務的崗位上，願意用更多力量去協助周遭的人，來照亮原本不被關注的個人或黑暗角落，因為各方的努力，讓台灣處處充滿溫暖。」。

在助學培育、青年自立面向中，元大（2885）積極整合各方資源，在教育直效投注上，與輔仁大學共同合作元大輔大夢想起飛計畫，2021年邁入第十一年，至今已經幫助偏鄉學子1,656人次，獲得助學金協助從高中、大學到研究所順利就讀完成學業；透過實體課輔、遠端數位學伴的照顧，為學子們建立最深度、全面的陪伴；2016年起並設立「元大優秀人才獎學金」，截至2020年已資助達283人次，讓家境困難的同學能安心就學，元大在校園育才的投注已連續六年獲頒教育部捐資教育事業獎肯定。

在弱勢扶助、兒少關懷面向，每年舉辦的元大幸福日今年進入十年里程碑，透過志工平台深入全台偏鄉小學，用愛與關懷照亮偏鄉角落，至今共投入志工1,705人次，送出6,135份大禮包為偏鄉學童送暖。志工投入為公益平台帶來前進動能，元大以Dream Big元大公益圓夢計畫，五年來，攜手30個圓夢團體、結合志工2,169人次，服務不同年齡層個案，多達55,904人次受惠，普惠金融領域中，元大志工發揮自身金融專業，舉辦理財志工活動，與超過400位學童分享理財知識，讓教育與金融專長相得益彰。

醫療守護與老年照護面向上，元大推廣更生關懷逾10年，積極協助更生人重回社會，連續兩年獲法務部表揚協助推展更生保護事業有功團體。在醫療與老年照護領域，自2019年起支持台大醫學院研究經費，2021年台灣疫情最艱困時，元大本於取之於社會，用之於社會的精神，捐贈醫護體系1億6千萬元，以實際行動撐住台灣醫療體系，也是對社會關懷的具體實踐，元大以不斷堅持的付出，期望在公益路上持續壯大溫暖社會的力量。