全球通膨何時減緩？專家：要等到明年中

通膨問題已成為投資市場的主旋律，木星資產管理另類投資債券主管許銘凱（Mark Nash）表示，許多臨時措施將開始取消，但隨著經濟好轉，更多的周期性措施將迎頭趕上，他認為通膨將會維持在一定的水準，但到2022年年中會開始下滑。

許銘凱表示，通膨如果是因為成長非常強勁，則中央銀行確實需要採取行動來降低通膨，但目前成長並不強勁，這可能是因為疫情的原因。首先，目前正在經歷疫情帶來的市場壓力，隨著疫情消退，通膨應該會下降，但需要很長時間才能實現；而近期Omicron的出現，可能意味著疫情不會太快結束。因此，預期在2022年中看到商品價格開始下降。

能源價格方面，許銘凱說，要在冬天下降比較困難，但應該會在明年中漸漸下降。此外，勞動力市場比許多央行認為的要緊俏得多，但由於並非爆發金融危機，因此人們很快就找到工作，這顯然是一件好事，但因為很多人都被排除在勞動力市場外，因此工資的上漲速度比人們預期的要快，這個情況會持續較長的時間，暫時不會消失。

許銘凱表示，勞動力市場的變化，隨著產出缺口縮小和經濟復甦而影響，因此無法樂觀預期勞動力市場的緊俏將會消失，以為大量勞動力再次湧入市場，而工資壓力將完全不見，這種情況不會發生。當經濟看起來強勁的時候，這會是一件好事，因為人們得到的報酬更高，這是一個正向循環。但投資人依然必須時時保持警惕，通膨壓力並非都是短暫的，通膨帶來的痛苦則是真實的。