快訊

不斷更新／全國5成投票所完成開票 「4個不同意都破兩百萬」

王力宏回來了！下午5點悄悄抵台 專車前往隔離旅館

全球通膨何時減緩？專家：要等到明年中

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
木星資產管理另類投資債券主管許銘凱（Mark Nash）。圖／木星資產管理提供
木星資產管理另類投資債券主管許銘凱（Mark Nash）。圖／木星資產管理提供

通膨問題已成為投資市場的主旋律，木星資產管理另類投資債券主管許銘凱（Mark Nash）表示，許多臨時措施將開始取消，但隨著經濟好轉，更多的周期性措施將迎頭趕上，他認為通膨將會維持在一定的水準，但到2022年年中會開始下滑。

許銘凱表示，通膨如果是因為成長非常強勁，則中央銀行確實需要採取行動來降低通膨，但目前成長並不強勁，這可能是因為疫情的原因。首先，目前正在經歷疫情帶來的市場壓力，隨著疫情消退，通膨應該會下降，但需要很長時間才能實現；而近期Omicron的出現，可能意味著疫情不會太快結束。因此，預期在2022年中看到商品價格開始下降。

能源價格方面，許銘凱說，要在冬天下降比較困難，但應該會在明年中漸漸下降。此外，勞動力市場比許多央行認為的要緊俏得多，但由於並非爆發金融危機，因此人們很快就找到工作，這顯然是一件好事，但因為很多人都被排除在勞動力市場外，因此工資的上漲速度比人們預期的要快，這個情況會持續較長的時間，暫時不會消失。

許銘凱表示，勞動力市場的變化，隨著產出缺口縮小和經濟復甦而影響，因此無法樂觀預期勞動力市場的緊俏將會消失，以為大量勞動力再次湧入市場，而工資壓力將完全不見，這種情況不會發生。當經濟看起來強勁的時候，這會是一件好事，因為人們得到的報酬更高，這是一個正向循環。但投資人依然必須時時保持警惕，通膨壓力並非都是短暫的，通膨帶來的痛苦則是真實的。

通膨 疫情 央行

延伸閱讀

明年Q1布局新興市場 法人建議留意這三國

聯準會理事預期 美國明年春季啟動升息

半導體面板售陸事業擬嚴管 專家：影響台廠赴陸上市

物價飆近40年新高 壓力恐讓金融市場崩潰？ 2022全球經濟「最大風險」不是通膨

相關新聞

全球通膨何時減緩？專家：要等到明年中

通膨問題已成為投資市場的主旋律，木星資產管理另類投資債券主管許銘凱（Mark Nash）表示，許多臨時措施將開始取消，但...

全球晶片荒燒到金融業 晶片金融卡及信用卡大缺料

全球晶片荒不只電子業、汽車業急得跳腳，連金融業也大受影響，晶片金融卡與晶片信用卡使用的晶片大缺料，外傳已有卡廠完全斷貨。...

王力宏離婚撕破臉！離婚除了處理婚後財產 別忘更改保單受益人與要保人

王力宏與結褵8年的妻子李靚蕾離婚，引起極大關注，李靚蕾昨天深夜在社群媒體上公開「毀滅式長文」，控訴王力宏私生活混亂，並透露王力宏婚後把財產都移轉，就怕李靚蕾占到便宜，2人離婚徹底撕破臉。夫妻離婚大多優先處理監護權與婚後財產，但許多離婚夫妻往往容易忽略保單的關係人變更，導致後續恐發生保險金糾紛。

銀行迎升息潮 增外幣存款

明年由美國聯準會啟動的升息潮來了，銀行主管說，要做的第一件事就是搶外幣存款，因為美國升息後，各銀行的外幣存款可以立刻轉做...

晶片荒波及信用卡 銀行叫苦

全球晶片荒，不只汽車產業、科技巨頭頭痛，連銀行的信用卡也遭受波及。據悉，國銀換發新信用卡的晶片安全庫存多數已進入緊俏階段...

富邦併日盛 員工安置達共識

歷經半年逾十次以上之正式與非正式之協商，富邦金控昨（17）日與日盛銀工會終於針對合併後員工安置方案主要條件達成初步協商共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。