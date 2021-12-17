升息潮來了/擁3大題材金融股奪先機 法人喊這三檔

美國聯準會宣布2022年3月QE退場，市場預期美國最快將在2022年第二季步入升息循環，法人圈已點名，擁有美元放款部位大、資本充足、高現金殖利率的3大題材金控股將奪得先機，包括兆豐金（2886）、國泰金（2882）、富邦金（2881）等3檔將是升息潮主要受惠股。

根據美銀(BOA)出具最新的研究報告，上調兆豐金、國泰金、富邦金的投資評級從「中立」到「買進」，並維持中信金（2891）「買進」的評級，主因是這些公司的股價表現對利率較為敏感，認為這些金控股將在明年的升息大勢中受惠。

據數據顯示，本國銀行中，外幣放款部位佔總放款比率最大的是上海商銀佔比43%，其次是兆豐銀佔比22%、中信銀佔比19%居第三大。

法人指出，若以金控股來看，美國聯準會每升息一碼(0.25%)，估算將可提升兆豐銀淨利差1.7個基本點、中信銀1.6個基本點(每一個基本點為0.01個百分點)，預估對兆豐銀及中信銀明年獲利分別各可提升2.5%及1.2%。

據兆豐金15日法說會中表示，明年放款仍將維持中高個位數成長，主要放款動能來自台美供應鏈、東南亞外幣放款、及國內企金業務，且一旦美國升息將有助淨利差回升。兆豐銀今年第三季淨利差僅0.82%創近年新低。

今年前三季兆豐金稅後純益72億元、年減6%，其中獲利貢獻佔比72%的兆豐銀獲利年衰退12%，主因是兆豐銀投資收益年減23%所致；據兆豐銀向法人解釋，衰退關鍵是子銀行投資美債部位大，當一降息、收益自然衰退，但明年這種情況就會反轉。

另一家外資法人則認為，中信金今年前三季的獲利結構，銀行和壽險獲利貢獻各半，將是明年全球升息潮中最大受惠者。

據中信金內部試算，當美國聯準會升息一碼，中信銀美元資產部位一年淨利息收入就會增加台幣4億元。

壽險金控股中，法人圈則看好國泰金和富邦金，這兩檔除受惠升息潮外，也因今年獲利亮眼，預估明年可望配發較高現金股息，擁有超過4%高現金殖利率而受到青睞。

一家金控主管說，美國升息後，將推升美國十年期公債殖利率走高，對海外資產配置佔比超過6成的壽險業，新錢與再投資的投報率可望攀升，有助帶動經常性收益率。

但該主管也提醒，升息潮也帶動市場波動加大，明年壽險金控股可否維持今年超高的獲利水準將是一大挑戰。

國泰金、富邦金等壽險金控股因今年積極處份股債，大賺資本利得，導致相對基期較高，法人圈認為，明年壽險金控獲利恐難維持高成長。