升息潮來了/銀行做的第一件事…增加外幣存款

明年由美國聯準會啟動的升息潮來了，銀行主管說，要做的第一件事就是搶外幣存款，因為美國升息後，各銀行手上的外幣存款，可以立刻轉做外幣放款、投資外幣資產、或做同業拆借，3大資金用途有助提升利差和投資收益。

行庫主管說，當美國升息一碼，外幣放款升息速度、和幅度都會遠高於外幣存款，換言之，外幣放款會立刻收益，擴大利差。

該主管也說，各銀行提前吸收外幣存款，有二大好處，一是因外幣定存利率低且都是固定利率，提前搶外幣存款、可鎖定資金成本。目前美元一年期定存息僅0.22%。

二是，可藉由擴大總存款分母，緩解各銀行不動產放款壓力。依《銀行法》72-2條規定，銀行不動產放款以存款總額及金融債30%為限，一旦擴增存款，銀行就可緩解不動產放款恐瀕臨法定上限的壓力。

據金管會到10月底統計，全體國銀外幣存款餘額已達11兆6,078億元，創下史上新高，較去年同期年成長10%。

其中仍以兆豐銀擁有1.103兆元部位最龐大、年增3.7%，穩居「外幣存款王」，被法人圈點名為升息受惠股，反映在兆豐銀近期股價也一路走揚，昨(17日)兆豐金（2886）收35.9元，大漲0.84%。

外幣存款第二大是中信銀，10月底外幣存款餘額達9,835.4億元、年增6.83%，玉山銀外幣存款餘額9,035.5億元、年增率11.78%。

值得一提的是，北富銀在去年8月超車台銀後，就穩居外存第四大，10月底外幣存款餘額也達8,982.5億元、年增率達33%，緊追玉山銀；今年初第一銀也氣走台銀，10月底外存餘額8,196億元、年增23%居老五。