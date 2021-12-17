全球晶片荒燒到金融業 晶片金融卡及信用卡大缺料

全球晶片荒不只電子業、汽車業急得跳腳，連金融業也大受影響，晶片金融卡與晶片信用卡使用的晶片大缺料，外傳已有卡廠完全斷貨。動作快的業者今年已經積極搶料、備貨，稍慢一步明年可能會有發卡開天窗危機。業者預估，多數業者會有三個月至半年的庫存，明年上半年應該還是供應無虞，如果供應鏈瓶頸至明年下半年都未解，全市場恐怕都會缺貨。

科技發達，人類生活也愈來愈離不開電子產品，不論暢銷的iPhone手機、電腦、遊戲機、汽車，甚至洗衣機、電動牙刷和冰箱均需用到晶片，連我們提款用的金融卡、支付用的信用卡，上面都有一片晶片。今年以來因為疫情造成晶片需求增加、供給不足，各行各業都面對晶片短缺問題，金融業也無法置身事外。

國泰世華銀行表示，晶片缺貨，市場供貨時間已拉長至少5至6個月，國泰因8月要發行cube卡，年初就下單預留足量，依現行發卡動能，及目前確定交貨備量，大部分卡別皆可因應至「明年」底，極少數特殊卡備量也預估至少可使用至明年上半年。

另一家前五大發卡銀行表示，最缺的就是具電子錢包功能的晶片卡，也就是各種悠遊聯名卡、一卡通聯名卡，以及各種具電子錢包功能的晶片信用卡，因為此種晶片材質和普通的不同，技術比較多、價格比較貴。

這家發卡銀行主管表示，台灣金融卡和信用卡使用的晶片主要是由德國英飛凌生產，屬於成熟製程，在國際需求孔急下，台灣台積電生產的晶圓產能主要拿去做車用相關晶片，因此將智慧卡的晶片產能調低，加上封裝通常在新加坡，時有疫情及塞港問題，導致晶片缺貨，「沒辦法，金融業用的智慧晶片太便宜，優先順位被排到後面」。

如果真的缺料，導致發卡開天窗怎麼辦？國泰世華銀行表示，萬一真遇庫存量不足無法提供實體卡，則會先發虛擬信用卡提供客戶刷卡使用，實體卡延後寄送，也會同步與卡廠討論是否有其他因應方式。

台新銀行表示，已提早與卡廠因應、規劃，庫存量足，且有虛擬卡（@GoGo卡）可供應臨時量大的需求。玉山銀行表示，依據備貨量，明年上半年發卡都沒有問題。台北富邦銀行目前各卡庫存皆依新發卡及續卡動能提早採購，足以支應六個月以上卡片需求；若晶片供應不及，將核發虛擬卡給客戶綁定支付使用。

兆豐銀行指出，已經加緊備貨，確保明年上半年發卡無虞。華銀表示，今年發現有缺料問題，已經先去搶料，提前跟卡廠預定明年全年的量，「有先講的才可以喬」，庫存供應半年以上沒問題，但明年若有預期之外、臨時的發卡計畫，可能就會難產。

這場危機恐將牽動信用卡生態，兆豐銀行表示，虛擬卡片比較節能減碳，本來就是長期發卡趨勢，只是店家必須要有相關設備才能配合，經過此次晶片缺料斷炊危機後，應該會加快虛擬卡片市占規模，消費者會愈來愈習慣用虛擬卡片綁定手機支付，店家也必須配合提供更多支付方式。