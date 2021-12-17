關懷高齡投保 宏泰人壽從DM簡易化著手

宏泰人壽今（17）日表示，台灣人口高齡化趨勢是近年來社會極為關注的議題，根據國家發展委員會所揭露的高齡化指標推估，台灣將於2025年邁入超高齡社會。

有鑑於此，現代人不僅需要提早規劃退休生活，針對壽命延長風險、扶養比率上升、醫療費用增加及長期看護需求等等高齡化社會可能面臨的問題及經濟支出，可利用商業保險為預作規劃，而小額終老保險也是重要選項之一。

宏泰人壽從以往的招攬經驗看來，許多客戶除了擔心高齡被拒保，也煩惱高齡投保必須負擔高額保費的沉重壓力，小額終身壽險就是這些擔憂與煩惱的最佳解方。

由於投保門檻低，保險金最低10萬元即可承保，保費相較其他同類型壽險便宜一至二成；以50歲的陳先生投保宏泰人壽真心小額終身壽險（WLF）為例，繳費20年期，保險金額70萬元，每年只要繳交25,620元，就可以享有終身壽險的保障。

宏泰人壽表示，這款保單投保年齡最高可到84歲，為了落實公平待客，宏泰人壽特別從「心」出發，針對高齡族群重新規劃商品DM設計，以淺白易懂方式，詳盡說明小額終身壽險的商品重點內容，全面關照高齡族群的投保權益。

宏泰人壽深切關懷高齡長者及全民是否能夠獲得妥適的保險保障，不僅將主力放在保障型保險商品的推動，在公平待客的原則下，對於招攬業務第一線的同仁，宏泰人壽也做了最嚴格的控管及把關，以確保業務人員素質及招攬品質。

宏泰人壽表示，公司已建置招攬品質管理系統，特別註記違反招攬規定之業務人員或保經代通路，以偵測及預防不公平或錯誤行銷的情況發生，此外也採取相關措施，例如新契約客戶在電訪過程中特別留意，在核保階段比對、業務部門抽測、業務單位日常督導也建立相關機制，做足人員教育訓練，作業流程謹慎留心，如有發現異常狀況，一律接續啟動全面清查及預防不當行銷擴大，有效控制風險。