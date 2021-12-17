兆豐信用卡晉身「零碳信用卡」 獲水足跡、碳足跡認證

公股首家「零碳信用卡」發卡行正式誕生！兆豐銀行今天宣布，已通過公正第三方SGS審查，成功獲得碳中和認證，兆豐信用卡晉身為「零碳信用卡」；同時，兆豐銀行也成為全台第一家同步完成信用卡「碳足跡」及「水足跡」認證之發卡行，並取得環保署核發「碳足跡標籤」，一次囊括四項認證，堪稱四喜臨門，也為兆豐銀行致力ESG發展開啟了新的篇章。

面對氣候變遷的風險衝擊，導入ESG成為所有企業勢在必行的課題，兆豐金控今年初設置永續經營委員會，督陣各子公司將ESG融入日常業務與管理。

兆豐銀行信用卡處今年初正式展開信用卡「碳足跡」認證，並同步進行全台第一家信用卡「水足跡」認證工程，將2020年起發行之所有信用卡從原料、製程、配送、使用、到最後廢棄之整體生命週期所產生之二氧化碳和需要用水量進行整合統計，並通過公正第三方SGS台灣檢驗科技公司認證，終於成功取得「ISO 14067碳足跡認證」及「ISO 14046水足跡認證」。

此外，兆豐銀行同步向環保署遞交申請，通過審核成功獲得「碳足跡標籤」認證，每張感應式信用卡生產的產品碳足跡約800g、磁條信用卡則為380g，該標籤除可作為未來兆豐信用卡生命週期中減碳措施的數據參考，也可供大眾審視，讓民眾可選擇支持具有碳足跡標籤之信用卡產品，共同守護地球家園。

與此同時，兆豐銀行也積極洽詢國內再生能源開發案的碳權機構，最終依據盤查完的溫室氣體排放量，購買台中風電碳權進行碳抵換，進而完成碳中和，因此，自2020年開始兆豐銀行所發行之每一張信用卡皆晉身為「零碳信用卡」。

未來，兆豐信用卡也將積極進行減碳措施，111年將加入萬事達卡「無價星球聯盟」，與全球金融夥伴攜手達成五年內種植1億棵樹的計畫，並將兆豐「e秒系列信用卡」換為環保材質，持續推廣電子帳單取代紙本、積極發展線上辦卡與快速核卡；並持續力行公文電子化。兆豐信用卡處今年用紙量可較去年同期減少45%，節省高達60萬張紙。

為全力推行ESG，兆豐銀行持續支持綠能產業，目前綠色授信金額已超過6680億元，落實永續發展，保護休戚與共的地球家園。