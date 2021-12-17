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富邦金併日盛金 「員工安置」內容出爐了

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

富邦金併日盛金，創下金金併首例，今（17）日雙方勞資歷經半年協商，終於對員工安置方案主要條件達成初步協商共識，據指出，富邦金將保證日盛員工3年工作權、3個月留任獎金，優退加發5個月工資。

到富邦金1年後符合退休條件的日盛員工，最多可領到51個月獎金（勞基法45個月再多5個月外，再多1個月的留任獎金）。

全金聯表示，這次的優退方案雖沒有花旗銀併僑銀高，但優於日盛金對大眾銀併購案。未符合退休條件申請優離者，年資未滿5年申請優離為1.5N+1，5~10年為1.75N+1，15年以上為2N。（N為工資基數）

同時此次協商初步協議內容，主要條件達成初步共識，包括給予3年工作保障期間，在合併後3年內均不會因合併予以裁員或資遣。

優離退條件中，針對符合勞基法自請退休條件者，加發5個月平均工資，另外規劃3個月留任獎金，給予留任同仁額外的肯定及鼓勵。

富邦金 退休 勞基法

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