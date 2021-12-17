台新銀搶耶誕跨年商機 信用卡最高回饋45%

年地節慶多，從耶誕節到跨年歡慶，尤其疫情降級之後，購物送禮和旅遊商機爆發，2022年跨年假期從12月31日開始三天連假，看好消費者抓緊機會提前做假期安排，信用卡推出好康搶佔國內旅遊商機。

台新銀行支付金融處資深副總經理黃天麟表示，因應今年冬天低溫持續，台新銀行（台新金（2887））備妥多項泡湯方案提供持卡人選擇，例如在12月底前，民眾於北投麗禧酒店、谷野自然系五感溫泉會館等超過10家湯屋，使用台新銀行信用卡可享折扣五折起 。

若是入住指定的14家溫泉飯店如知名的三二行館、日月潭雲品溫泉酒店及知本老爺酒店，使用指定信用卡，民眾還可獲贈價值千元保養好禮。

此外，台新銀行與五大訂房網合作，祭出12%的現折回饋，使用台新銀行FlyGo卡、玫瑰Giving卡再享最高3%刷卡金，合計最高享15%優惠。

黃天麟表示，這兩年的疫情，更深刻體會人與人間相互扶持的重要，歲末的各式聚餐尾牙也提供相關優惠，持卡人於活動期間至萬豪酒店宴客樓、香格里拉醉月樓、台中裕元花園酒店園中餐廳等精選星級飯店用餐，使用指定台新銀行信用卡享75折起，滿額再享限量精選紅酒一支。

餐廳、KTV與外送等外送平台使用台新銀行信用卡，單月滿5,000元也有最高加碼6%回饋；所有消費筆筆滿千還有機會抽iPhone 13。