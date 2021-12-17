兆豐證獲准開辦「有價證券他益信託」 理財服務再進階

為提升證券商的理財服務競爭力，金管會陸續鬆綁法規，繼2020年開放「高資產客戶理財業務」後，於今(2021)年7月1日再度開放證券商得辦理「有價證券他益信託業務」，兆豐證券率先遞件申請開辦業務，並於本（12）月16日獲得主管機關核准。

法規尚未開放前，證券商僅得以自益信託（委託人與受託人為同一人），辦理金錢信託及有價證券信託，本次金管會開放證券商在有價證券信託業務上，得以他益信託形式辦理以本金自益、孳息他益為主的信託規劃，讓證券商為客戶規劃有價證券信託服務時，能依客戶需求提供較完善的服務。

兆豐證券近年積極發展財富管理相關業務，2010年以信託方式辦理財富管理業務以來，信託管理資產位居國內券商領先地位；2020年為首批獲准辦理高資產客戶理財業務之券商，可提供之專業服務範疇再延伸；並計劃於此次取得有價證券他益信託業務開辦資格後，為客戶量身打造更有效率、合適之理財規劃，以滿足客戶多樣化的財富管理需求。

順應數位金融潮流，兆豐證券結合外部金融科技專業團隊，著手進行財富管理平台系統改版，預計明年上線的新平台除了商品選擇性將更多元、豐富外，客戶線上交易環境亦將大幅優化，讓客戶感受更友善、便利、完整的服務體驗。

邁向2022年，兆豐證券將秉持三大核心價值「誠信服務、優質團隊、卓越績效」，用心維繫客戶關係，持續拓展財富管理業務，樹立品牌專業形象，提供客戶具國際化、多元化的金融理財服務。