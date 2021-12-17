元大金、元大投信響應「愛心送鞋盒」 讓愛永傳不息

元大金控（2885）將對社會的關懷與回饋化為實際行動，攜手子公司元大投信，響應高雄市政府教育局發起的「愛心送鞋盒」活動，在聖誕節前夕，將充滿禮物的鞋盒送至高雄六龜、荖濃、鼓山等21所國小學童的手中，向364位學生傳遞愛與希望，提前與孩子們歡度溫馨幸福的聖誕節。

元大投信連續四年參與愛心送鞋盒活動，花蓮是這份溫暖的起點，第二站為台東，第三站走到屏東，今年前進高雄，目標讓元大的足跡踏遍台灣各縣市，為孩童的學習貢獻一份心力。

今年愛心送鞋盒活動，不僅元大金控與元大投信的長官與同仁積極響應，元大金控集團亦有12家供應商一同共襄盛舉，募得愛心鞋盒達372盒，四年來累積募集1,337盒的愛心鞋盒，意味著已經有超過千名學童收到這份愛心，也期待這群孩子成長茁壯後，能將這份溫暖繼續傳遞，讓愛永傳不息。

截至目前，元大投信旗下具晨星永續投資評級五顆或四顆地球認證的主被動基金規模已逾4,500億元，其中，國民ETF 元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、元大臺灣ESG永續（00850），台股主動型基金規模最大的元大台灣高股息優質龍頭基金，以及多檔元大台股基金，如元大卓越基金、元大多多基金、元大新主流基金等，均獲得五顆地球肯定，代表基金投資標的在永續議題方面的風險控管表現優異。

元大投信於推動永續投資展現具體成效，贏得學者、專家們的高度贊譽與肯定，在今年以卓越成績奪得「中華民國證券暨期貨金彝獎—傑出ESG永續獎」的團體獎項殊榮。金彝獎被推崇為國內證券、期貨業的最高榮譽，今年度第一次增設「傑出ESG永續獎」的團體獎項，素來將ESG永續發展做為核心經營理念的元大投信，當仁不讓，率先成為首個榮膺此項大獎的楷模業者。

身居國內公募基金龍頭的元大投信，一直以全心全意為投資人理財，為時刻謹記在心的經營初衷。因應現代人習慣手機理財，元大投信傾全公司資源、精心推出「元大基金先生」APP，期盼能帶給客戶更直覺、更簡易的使用者體驗，APP簡潔呈現了基金投資資訊，同時簡化常用的查詢、交易、庫存管理等步驟，希冀有越來越多的客戶，都能享受到金融創新下所帶來的便利生活，並藉此完整串聯線上與線下服務，讓客戶不管在哪裡，都能感受到元大提供的細緻與貼心的美好服務體驗。