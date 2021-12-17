台泥董事長張安平：明年景氣為不確定性最高的一年

2021年即將進入尾聲，台泥董事長張安平今（17）日表示，明年景氣不確定因素很高，通貨問題存在，預期將會調整，美國聯準會已經喊出明年調息三次，這將對消費造成影響；此外Omicron變種病毒出現，歐洲已有許多地區Lockdown，這也造成當地經濟出現問題。

張安平今日出席華山藝文特區舉辦的「和平村的神秘巨人—永續華山特展」，會後接受媒體訪問時表示，通貨與變貨種病毒這兩項對明年景氣都會造成衝突，再加上原物料與能源價格高漲，所以明年不確定因素相當多。

張安平並指出，台泥目前正在編明年度預算，但目前覺得並不容易確定下來，對高科技公司而言明年會非常好，但對非高科技業而言，明年不確定因素非常高，他強調「這是這幾年來不確定性最高的一年」。

針對央行總裁楊金龍宣布加碼房市管制措施，張安平則表示「央行這樣的做法是對的」他認為，房市太旺不是好事，因為當房價過度脫離一般民眾收入時，倍數太高，不是一個正面的事情。

張安平表示，包含中國大陸現在也在整頓他們的房地產市場，這也是對的，因為房地產不能永遠拿來炒作，這是每一個人基礎的需求。

至於打炒房對於水泥產業是否產生影響，張安平認為，重點是什麼是對老百姓好，做產業的要配合他們的需求，減碳其中一個就是要減消費，以往不停把消費增加，來刺激經濟，這在以前靠消費帶動經濟是對的，但現在大環境改變，這樣不見得是對的，應該要剛剛好，或是多一點點就好。

針對兩岸水泥市場，張安平表示，雖然台灣市場還算穩定，但中國大陸第4季狀況不好，水泥消費量年減35%，加上明年首季有農曆新年，工人返鄉、工地停工等因素，預計要到農曆年後復工時，狀況才會比較明朗。