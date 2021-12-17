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手機理財更方便 一銀、元大加入遠傳理財生活圈

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

手機就能處理理財大小事，台灣跨銀行整合帳戶、帳單越來越方便，「遠傳friDay理財+」App提供開放銀行帳戶整合服務，協助消費者授權透過API連結技術，在「遠傳friDay理財+」App內整合多家銀行帳戶或信用卡資料，還可設定繳費提醒，讓理財效率加倍。

除了先前開通的遠東國際商業銀行、台新國際商業銀行及中國信託商業銀行等三家銀行夥伴，即日起消費者可新增綁定第一銀行iLEO數位銀行及元大銀行網路銀行帳戶，預計明年第一季將再新增合作金庫銀行，持續提供消費者便利、安心的理財管道。

自去年12月開放銀行第二階段服務核准上線迄今，遠傳電信不僅是全台首家的開放銀行第三方服務（TSP）業者、也是擁有最多合作夥伴的純民營業者，本次合作夥伴新增第一銀行及元大銀行，亦首度跨足公股銀行，預計至明年Q1將累積至6家銀行，遠傳在開放銀行領域的布局持續領先。

遠傳電信 第一銀行 元大

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