手機理財更方便 一銀、元大加入遠傳理財生活圈
手機就能處理理財大小事，台灣跨銀行整合帳戶、帳單越來越方便，「遠傳friDay理財+」App提供開放銀行帳戶整合服務，協助消費者授權透過API連結技術，在「遠傳friDay理財+」App內整合多家銀行帳戶或信用卡資料，還可設定繳費提醒，讓理財效率加倍。
除了先前開通的遠東國際商業銀行、台新國際商業銀行及中國信託商業銀行等三家銀行夥伴，即日起消費者可新增綁定第一銀行iLEO數位銀行及元大銀行網路銀行帳戶，預計明年第一季將再新增合作金庫銀行，持續提供消費者便利、安心的理財管道。
自去年12月開放銀行第二階段服務核准上線迄今，遠傳電信不僅是全台首家的開放銀行第三方服務（TSP）業者、也是擁有最多合作夥伴的純民營業者，本次合作夥伴新增第一銀行及元大銀行，亦首度跨足公股銀行，預計至明年Q1將累積至6家銀行，遠傳在開放銀行領域的布局持續領先。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言