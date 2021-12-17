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明年多頭可期 國泰投信：這三大因素吸引外資資金湧入

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

2021年在台商資金回流助攻下，台股屢創新高，不過，值此台股萬八關前近關情怯，國泰投信說，未來在疫苗覆蓋率持續提升下，外資將陸續回補，大盤指數挑戰萬八且持續向上攻堅，實可樂觀以待。

新冠疫情自2020年3月爆發迄今，因時有新種病毒出現，使疫情至今尚未消解，也牽動金融市場表現。台股雖不免受疫情影響，但整體來看可謂一路走多頭行情，觀察疫情爆發以來，2020年3月31日至2021年11月30日，台股漲幅達80%，堪稱居美、歐、中、日等各國主要指數漲幅之冠，投資人想問的是，台股大盤已來到指數相對高位，未來還有向上空間嗎？

國泰大中華基金暨國泰小龍基金經理人陳怡光表示，台股企業獲利頻創新高，2021年獲利上看4兆元，是2019年的2倍之多，台灣上市公司獲利動能強勁，顯示台股上漲屬「有基之彈」，基本面堅實是股市持續向上攻堅且是外資近期轉賣為買的關鍵。金管會12月6日公布，11月底外資累計淨匯入餘額2,248.04億美元，創史上新高金額，單月外資淨匯入60.98億美元（約新台幣1,696億元），創史上最強11月，且是2009年9月之後的單月淨匯入金額新高。

陳怡光說，吸引外資資金湧入主要有三因素，一是台股高殖利率吸睛，雖大盤指數價位墊高，使台股殖利率略降至2.7%，但依舊高於德國2.2%、韓國2.1%、中國2%、美國1.8%等各國股市殖利率，從全球主要股市殖利率角度來看，台股擁有相對高的殖利率優勢，當市場震盪時，高殖利率的特性可發揮抗震效果，這使台股不僅具備高成長性，還有高殖利率「雙高」優勢。

二、從評價面角度來看，台灣上市櫃企業獲利頻創新高，台股本益比也因企業獲利上升而降至歷史區間下緣，目前本益比約13.2，處在歷史低檔水位，且較過去10年本益比平均值約15倍還來得低，換句話說，當前台股依舊是物美價廉。

三、從產業基本面來看，國泰投信董事長張錫表示，台灣產業已從毛利率3~4％走向高附加價值，也就是高毛利率的時代；再者，2021年全體上市櫃企業獲利強勁，前三季3.22兆，全年4兆元有望挑戰，如此企業將有望提高股利配發金額，進而拉高台股殖利率。

新科技發展方興未艾，台灣更在全球科技產業中扮演要角，預料半導體、電動車、元宇宙等趨勢商機，仍是2022年台股發展的重要主軸。

台股 高殖利率 外資

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