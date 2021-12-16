3利多助攻！11月國人刷卡逾2900億元 全年可望破3兆元

受惠雙11網購發威、百貨周年慶及保費入帳等3大利多，使11月全台國人刷卡額逾2900億元，創史上最強11月，加上年底聖誕檔期及提前辦年貨熱潮，全年可望刷破3兆元，顯示今年已正式走出疫情陰霾，有機會重回2019年榮景。

銀行主管說，今年累計前11月國人已刷出2.8兆餘元，較去年同期年成長逾3%，年增幅較前10月僅2%再度擴大，顯示民間消費力道逐漸復甦。

該主管說，12月有雙12、聖誕檔期、再加上今年農曆年落在明年1月，預期國人可能提前辦年貨下，12月可望再衝一波，全年刷卡額可望站上3.1兆元。

據各銀行公告，刷卡王國泰世華銀11月一舉爆量刷出503.9億元，創下今年單月新高，與老二中信銀拉大差距達57億元，主因是10月底周末假日保費遞延11月入帳，加上雙11網購及百貨周年慶，讓國泰世華銀11月刷卡爆量。

國泰世華銀今年前11月刷卡額已達4539億元，較去年同期年成長3.79%，市場預期，若12月刷卡力道未減，全年有機會是首家刷卡量破5000億元的發卡銀行，將中信銀遠拋於後。

刷卡后冠是中信銀，11月刷卡額446.67億元，累計前11月刷4365.5億元、年增率6.85%，今年將順利完封玉山銀，值得一提的是，中信銀11月新發卡超過9萬張卡，仍以英雄聯盟卡最受歡迎，顯示宅經濟持續發酵。

玉山銀11月刷卡額407億元，累計前11月刷4119.3億元，年減3.83%，也是前五大發卡行中唯一刷卡量衰退者，在今年再度被中信銀超車，業者說，玉山銀今年初陸續砍3張神卡(Only、UBear、pi卡)優惠，神卡走下神壇後，持卡人自然轉檯。

刷卡老四是台新銀，11月刷卡額327.44億元，累計前11月刷3186億元、年增2.5%；刷卡老五是北富銀11月刷卡額289億元，累計前11月刷2765.5億元、年增11%，也是前五大中，唯一雙位數成長者，市場認為仍與北富銀力推富邦J卡有關。

至於將出售消金業務的花旗銀，11月刷卡額187.6億元，累計前11月刷1800億元，年增9.22%，顯示花旗銀將各項刷卡回饋一口氣拉長到2022年，有助穩定持卡人信心。