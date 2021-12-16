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遠雄人壽推新投資型保單 主打加碼撥回機制

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

遠雄人壽攜手富蘭克林投顧，今（16）日宣布推出新投資型保單「鈦好鑽」，主打加碼撥回機制，每月撥回，年率5%外，每滿5年淨值超過10美元之部份，全數予以撥回，同時靈活策略、持續現金流及專家操作這三大ACE優勢，讓保戶財富增長穩定月撥回，兼顧短期收益與長期投資回報。

遠雄人壽表示，鈦好鑽投資型保險有台幣或美元可供選擇，收取保費費用而不收取每月保單管理費，且第四保單週年日起每年享有加值給付金，持有越久領越久，藉此鼓勵保戶做長期的資產規畫。其中由基金專家富蘭克林投顧代操的「長壽紅利555」全權委託投資帳戶，獨家設計ACE 王牌方程式，透過「靈活策略Agile Strategy」、「持續現金流Cash Flow」及「專家操作Expert Investment」三大優勢，靈活策略操作上，以內部建立景氣指標，由上而下進行區域、國家及產業配置；持續現金流則讓長期投資有驚喜，提供每月撥回機制，撥回年率為5%，因應短期資金需求。滿足保戶退休等生涯理財需求。

此外，遠雄人壽強調，還有加碼撥回機制，自投資起始日起期滿5年起或距前次加碼撥回滿5年起，當投資帳戶淨值達10.5美元(含)以上，則淨值超過10美元之部份，全數予以撥回。專家操作)則借重集團全球資源及在地專業服務，

「長壽紅利555」帳戶運用股債ETF、共同基金等多元工具搭建全球型多重資產投資組合，風險等級設定在RR3，可在兼顧風險控管前提下創造穩健報酬，並啟用全台獨創靈活模組化操作，綜合「戰略性資產配置」、「戰術性資產配置」、「市場風險指標」、「基金/ETF評價篩選機制」及「絕對報酬嚴控下檔風險」等五層架構把關。

遠雄人壽 保單

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