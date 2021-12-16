永豐金攜手金曲歌王謝銘祐 為偏鄉長者出唱片圓夢

永豐金控和金曲歌王謝銘祐及基隆暖暖過港社區的長者，今天一同舉行一場別開生面的「彼時」新專輯發表會，為偏鄉長者一圓出唱片的夢想。

永豐金控總經理朱士廷致詞時說，促進文化平權為永豐善盡企業社會責任的一環，永豐與謝銘祐舉辦專為長者而唱的公益行動音樂會「恁的演唱會」，唱出專屬於長者年輕時代的歌曲，同時更深化整個行動，用音樂記錄這群為台灣默默打拚的世代，譜成「彼時」專輯，為偏鄉長者一圓出唱片的夢想。看到這些長者就想到八十歲的母親也是和這些長者一樣經歷艱困時代，在生活中打拚，晚年才有機會慢慢去完成自己的夢想，這次新專輯的誕生讓這些長者享受音樂完成夢想，「我真的很感動」。

永豐金控2018年起，結合理念一致的謝銘祐、麵包車樂團與透南風工作室，舉辦專為長者而唱公益行動音樂會「恁的演唱會」，向將一生奉獻給這塊土地的長者們，致上謝意與關懷，四年來，永豐已舉辦24場「恁的演唱會」，走過全台20個社區，今年在疫情期間，工作團隊更運用線上直播傳遞令人懷念的歌聲，獲得長者及網友高度肯定。從2019年起，在永豐的全力支持下，謝銘祐將「恁的演唱會」核心概念延伸為「生命之歌共創行動」，在專業師資引導下，長輩分享過去的經驗，進而探索她們一生經歷的故事，再由謝銘祐與長者們共同創作屬於長者的生命之歌，透過音樂傳頌酸苦甜辣的生命故事，傳承台灣生命價值的紀錄，也讓這張由素人演唱，敘述全台六個社區故事的《彼時》專輯，成為首張用流行樂曲記錄台灣社區發展的音樂創作。

謝銘祐說，這張專輯由宜蘭員山結頭份社區、基隆暖暖過港社區、台中石岡地區、台南後壁菁寮社區、台南七股龍山社區及屏東滿州地區等6個社區長者共同創作，由各個社區長者及永豐志工詮釋這些歌曲，「這是我這輩子做過最有成就感的專輯」。

基隆暖暖過港社區長輩表示，不敢相信自己可以出唱片，更不敢相信自己就是唱片中的主角，「過阮的港」寫的就是我們的故事，走到哪裡就要唱到哪裡，謝謝永豐一路來一直圓我們的夢。