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Fed明年擬升息3次 台股後市金管會緊盯三點

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

美國聯準會宣布明年3月QE退場，且可能明年升息三次，美國聯準會貨幣政策方向確定，也消除市場不確定因素，導致美股大漲、美債殖利率大漲，台股今年到昨（15日）為止，已上漲19.87%，優於亞洲主要股市，日成交值達3969.62億元，年增1倍。

台股後市如何觀察？證期局主秘高晶萍說，金管會將會密切注意美國聯準會利率政策、外資進出台股狀況、及國內外金融市場變化。

她分析，股市是經濟櫥窗，短期受疫情和殖利率攀升影響，長期回歸基本面，台股現金殖利率2.67%，到11月底上市櫃營收36.12兆元年增16.64%，台股基本面穩健；債市短期受到升息反映，長期看通膨、疫情和升息步伐。

金管會將密切注意後續發展，持續注意美國聯準會利率政策、外資進出台股狀況、及國內外金融市場變化。

美國聯準會 台股 升息

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