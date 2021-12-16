金管會找將來銀行喝咖啡 黃天牧提醒三要點

金管會在12月9日核發第三家純網銀─將來銀行營業執照後，金管會主委黃天牧今親自找將來銀行大股東和經營團隊談話，黃天牧表示，將來銀行具有「股東、員工多元化」的特色，如何調和企業文化和凝聚向心力，是將來銀行營運管理的關鍵。

黃天牧也提醒將來銀行，當初營業計劃是以「普惠金融」願景為目標，因此在運用科技創新經營時，也需要時刻檢視是否有依此願景做發展。

黃天牧說，將來銀行是以中華電信公司及兆豐銀行為首，共9名國內股東合資設立的純網路銀行，股東結構多元，涵蓋電信業、金融業、 資訊業、零售業等，是三家純網路銀行中股東成員最多，也是唯一全由國內股東所投資設立，因此外界對將來銀行抱持極高期待。

他對將來銀行提出三大提點，一是建構和諧的企業文化，二是強化資訊穩定和資安控管，三是健全內控。

黃天牧說，將來銀行有一大特色，股東成員和員工背景都很多元。

他說，當初將來銀行申請設立時，股東還針對「如何聚焦股東優勢資源協助將來銀行發揮綜效」辦工作坊，因此未來有賴股東給予充分支持，指派具有專業且任期穩定的董事成員，才能發揮董事會多元決策功能，強化對經理部門督導。

他也說，將來銀行網羅了不同產業的員工，由各式不同背景人才組成的全新團隊，因此，如何型塑金融謹慎與創新開放兩者相輔相成，及如何調和企業文化與凝聚向心力，對將來銀行的營運管理最是關鍵。

二是，須強化資訊系統穩定及資訊安全控管。黃天牧提點將來銀行須從其他同業曾發生案例，例如線上開戶流程不順、跨行交易系統中斷中，去獲取經驗，避免再犯。

三是，健全內部制度並注重教育訓練。

黃天牧說，金管會對銀行業監理，向來要求銀行應建立完整健全的內控制度，並確保該制度得以持續有效執行。但徒法不足以自行，制度規章的落實，有賴員工對自身適用制度的體認與瞭解，而這些就必須透過完整深入的教育訓練，才能提升員工專業能力，進而內化成金融業所需素養。

黃天牧說，將來銀行當初營業計畫書，將以被一般銀行忽視、金融需求尚未被滿足以及小微型企業等三大類目標客群為重點發展對象。

因此期勉將來銀行未來在運用科技創新經營的同時，也要適時檢視是否依所訂願景成長發展，並履行企業社會責任。