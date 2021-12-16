央行第4波加碼打炒房 金管會：再次啟動不動產專案金檢

房價仍持續飆漲，央行今理監事會決議，再次加碼不動產信用管制，其中自然人購置高價住宅貸款及第3戶以上購屋貸款，貸款成數從最高5.5成降至4成。金管會今晚間也表示，規劃近期再次啟動不動產專案檢查。

央行至今已祭出3波不動產信用管制措施，今天公布第4波，而金管會則配合進行不動產專案金檢。從去年底到今年3月底，金管會已對不動產授信業務量較大的10家銀行、3家票券公司進行不動產專案金檢，當時的金檢重點為餘屋貸款、土建融、投資客、豪宅貸款。

隨著央行今公布第4波不動產信用管制，金管會今表示，金融機構對央行及金管會不動產授信相關規範，是否建立妥適風險管理機制及法令遵循落實情形，已納入金管會今年及明年度金檢重點，也規劃近期將再次辦理不動產授信業務專案檢查。

金管會主委黃天牧昨已透露，新一波的不動產專案金檢，最快會在今年底、最晚明年初啟動，金檢重點會把央行的新一波管制措施納入，也會把過去金檢房貸缺失納入，看各銀行是否落實改善。

據金管會去年到今年3月的不動產專案金檢結果，國銀有4項常見缺失，預計將會列入新一波金檢重點內。

常見4大缺失包含，借戶持有多筆或短時間有多筆的購屋貸款，但銀行卻沒有去查核該名借戶的購屋用途與合理性，就用購置自用住宅貸款來核貸；銀行沒有向借戶徵提明確的動工時程，或是借戶多次辦理展期、沒有依約動工新建，有養地的情況，但銀行也沒有督導借戶要依約動工；工業區土地開發計畫不明確銀行也核貸；餘屋貸款的承做條件不符合內部規範等。