快訊

爆女會計3年A1800萬 台北律師公會：已追回640萬

中職／鳳還巢「不排斥」 林智勝新東家盼1個月後有結果

央行第4波加碼打炒房 金管會：再次啟動不動產專案金檢

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
央行今理監事會決議，再次加碼不動產信用管制，金管會今晚也表示，規劃近期再次啟動不動產專案檢查。記者戴瑞瑤／攝影
央行今理監事會決議，再次加碼不動產信用管制，金管會今晚也表示，規劃近期再次啟動不動產專案檢查。記者戴瑞瑤／攝影

房價仍持續飆漲，央行今理監事會決議，再次加碼不動產信用管制，其中自然人購置高價住宅貸款及第3戶以上購屋貸款，貸款成數從最高5.5成降至4成。金管會今晚間也表示，規劃近期再次啟動不動產專案檢查。

央行至今已祭出3波不動產信用管制措施，今天公布第4波，而金管會則配合進行不動產專案金檢。從去年底到今年3月底，金管會已對不動產授信業務量較大的10家銀行、3家票券公司進行不動產專案金檢，當時的金檢重點為餘屋貸款、土建融、投資客、豪宅貸款。

隨著央行今公布第4波不動產信用管制，金管會今表示，金融機構對央行及金管會不動產授信相關規範，是否建立妥適風險管理機制及法令遵循落實情形，已納入金管會今年及明年度金檢重點，也規劃近期將再次辦理不動產授信業務專案檢查。

金管會主委黃天牧昨已透露，新一波的不動產專案金檢，最快會在今年底、最晚明年初啟動，金檢重點會把央行的新一波管制措施納入，也會把過去金檢房貸缺失納入，看各銀行是否落實改善。

據金管會去年到今年3月的不動產專案金檢結果，國銀有4項常見缺失，預計將會列入新一波金檢重點內。

常見4大缺失包含，借戶持有多筆或短時間有多筆的購屋貸款，但銀行卻沒有去查核該名借戶的購屋用途與合理性，就用購置自用住宅貸款來核貸；銀行沒有向借戶徵提明確的動工時程，或是借戶多次辦理展期、沒有依約動工新建，有養地的情況，但銀行也沒有督導借戶要依約動工；工業區土地開發計畫不明確銀行也核貸；餘屋貸款的承做條件不符合內部規範等。

金管會 央行

延伸閱讀

Fed明年計畫升息3次 金管會：台股今年表現比美股好

專家：明年房市量價雙穩 後市關注升息等4因素

12行政區均上漲！北市公告現值調幅3.41% 這區漲最多

北市士林夜市公告地價跌6% 帝寶蟬聯11年地王

相關新聞

央行利率「連七凍」！再出手打炒房 推第四波房市管制

一如市場預期，中央銀行今（16）日召開第4季理監事會議，再祭第四波房市信用管制措施。

銀行前11月幫賣保險5,546億元 占總業績近六成

壽險公會今（16）日公布前11月整體壽險業績，從各個通路貢獻來看，初年度「保費收入+負債」9549億元中，銀行通路幫忙賣...

央行第4波加碼打炒房 金管會：再次啟動不動產專案金檢

房價仍持續飆漲，央行今理監事會決議，再次加碼不動產信用管制，其中自然人購置高價住宅貸款及第3戶以上購屋貸款，貸款成數從最...

金管會協力加碼打炒房 18日起再嚴管票券對不動產保證

央行今舉行理監事會議，再度加碼打炒房。金管會今下午也同步公布，針對票券公司不動產業保證餘額占保證總餘額比率上限不得超過3...

央行第四度打房 降低第三戶等受限貸款成數

央行表示，行自去年12月以來，三度調整選擇性信用管制措施，實施迄今，已有助銀行降低授信風險，惟近期全體銀行不動產貸款集中...

央行宣布利率連7凍 調升明年台GDP成長可保4

中央銀行今（16）日舉行第4季理監事聯席會議，會後決議維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率以及短期融通利率分別維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。