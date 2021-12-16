快訊

爆女會計3年A1800萬 台北律師公會：已追回640萬

中職／鳳還巢「不排斥」 林智勝新東家盼1個月後有結果

掐建商金脈！一家票券商不動產保證超限 金管會緊盯

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

為掐住建商炒房金脈，金管會宣布，明（17）起票券公司對不動產保證餘額佔保證總餘額限30%，目前有1家票券商超限，金管會已要求限期半年內需改善。據估算，若該家票券商保證總餘額不變下，得減少12億元的不動產保證業務。

據金管會到9月底統計，8家票券商不動產保額餘額為1666億元，佔保證總餘額27.85%。

銀行局副局長童政彰說，除一家超過法定限額要求改善外，還有兩家落在28~30%之間，金管會也會「關切」，透過日常監理要求控管。

童政彰也說，票券商做「不動產保證」範圍，需將集團的關係企業也納入，例如A公司發商業本票請票券商做保證，A公司拿到資金後、轉手給同一集團的建設公司開發不動產，這部分保證額度就須併入30%限額來做整體控管。

換言之，若是票券商保證額度，是提供整個集團的關係企業使用，就需全部合併計算，他也強調，票券商也須做貸放管理，避免資金用途和申貸目的不符。

為配合政府打炒房，金管會修正相關法規，增訂票券商對不動產保證餘額佔保證總餘額限30%，並發布解釋令，要求票券商須將央行管控措施納入內稽內控，明日起正式上路。

童政彰說，該法有兩道懲處機制，一是未來若票券商超限未改善，依法最重可處1000萬罰鍰，二是，若未把央行信用管制措施納入也沒落實，依法最重則可處2000萬罰鍰。

童政彰也說，除增訂票券商不動產保證限額30%外，也要求8家票券商得對不動產保證責任準備率從目前1%提高到1.5%，目前8家票券商平均保證責任準備率達1.59%都已達陣。

金管會 炒房 央行

延伸閱讀

金管會協力加碼打炒房 18日起再嚴管票券對不動產保證

專家：明年房市量價雙穩 後市關注升息等4因素

12行政區均上漲！北市公告現值調幅3.41% 這區漲最多

金管會打炒房 斷建商金脈

相關新聞

央行利率「連七凍」！再出手打炒房 推第四波房市管制

一如市場預期，中央銀行今（16）日召開第4季理監事會議，再祭第四波房市信用管制措施。

銀行前11月幫賣保險5,546億元 占總業績近六成

壽險公會今（16）日公布前11月整體壽險業績，從各個通路貢獻來看，初年度「保費收入+負債」9549億元中，銀行通路幫忙賣...

央行第4波加碼打炒房 金管會：再次啟動不動產專案金檢

房價仍持續飆漲，央行今理監事會決議，再次加碼不動產信用管制，其中自然人購置高價住宅貸款及第3戶以上購屋貸款，貸款成數從最...

金管會協力加碼打炒房 18日起再嚴管票券對不動產保證

央行今舉行理監事會議，再度加碼打炒房。金管會今下午也同步公布，針對票券公司不動產業保證餘額占保證總餘額比率上限不得超過3...

央行第四度打房 降低第三戶等受限貸款成數

央行表示，行自去年12月以來，三度調整選擇性信用管制措施，實施迄今，已有助銀行降低授信風險，惟近期全體銀行不動產貸款集中...

央行宣布利率連7凍 調升明年台GDP成長可保4

中央銀行今（16）日舉行第4季理監事聯席會議，會後決議維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率以及短期融通利率分別維...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。