掐建商金脈！一家票券商不動產保證超限 金管會緊盯

為掐住建商炒房金脈，金管會宣布，明（17）起票券公司對不動產保證餘額佔保證總餘額限30%，目前有1家票券商超限，金管會已要求限期半年內需改善。據估算，若該家票券商保證總餘額不變下，得減少12億元的不動產保證業務。

據金管會到9月底統計，8家票券商不動產保額餘額為1666億元，佔保證總餘額27.85%。

銀行局副局長童政彰說，除一家超過法定限額要求改善外，還有兩家落在28~30%之間，金管會也會「關切」，透過日常監理要求控管。

童政彰也說，票券商做「不動產保證」範圍，需將集團的關係企業也納入，例如A公司發商業本票請票券商做保證，A公司拿到資金後、轉手給同一集團的建設公司開發不動產，這部分保證額度就須併入30%限額來做整體控管。

換言之，若是票券商保證額度，是提供整個集團的關係企業使用，就需全部合併計算，他也強調，票券商也須做貸放管理，避免資金用途和申貸目的不符。

為配合政府打炒房，金管會修正相關法規，增訂票券商對不動產保證餘額佔保證總餘額限30%，並發布解釋令，要求票券商須將央行管控措施納入內稽內控，明日起正式上路。

童政彰說，該法有兩道懲處機制，一是未來若票券商超限未改善，依法最重可處1000萬罰鍰，二是，若未把央行信用管制措施納入也沒落實，依法最重則可處2000萬罰鍰。

童政彰也說，除增訂票券商不動產保證限額30%外，也要求8家票券商得對不動產保證責任準備率從目前1%提高到1.5%，目前8家票券商平均保證責任準備率達1.59%都已達陣。