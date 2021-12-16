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金管會協力加碼打炒房 18日起再嚴管票券對不動產保證

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會今下午公布，針對票券公司不動產業保證餘額占保證總餘額比率上限不得超過3成，18日正式上路。記者戴瑞瑤／攝影
金管會今下午公布，針對票券公司不動產業保證餘額占保證總餘額比率上限不得超過3成，18日正式上路。記者戴瑞瑤／攝影

央行今舉行理監事會議，再度加碼打炒房。金管會今下午也同步公布，針對票券公司不動產業保證餘額占保證總餘額比率上限不得超過3成，18日正式上路。據銀行局統計，目前有1家票券公司超過3成紅線，必須在6個月內改善。

銀行局副局長童政彰表示，票券公司對不動產業保證餘額占保證總餘額比率上限不得超過3成，該規定已預告完成，預計18日正式上路。目前國內8家票券公司，截至今年第3季底，票券公司對不動產保證餘額約1666億元、佔全體票券公司保證餘額約27.85%。

據銀行局統計，目前8家票券公司不動產保證餘額占比平均是27.85％，但有1家票券公司超過30%，超過28％但不到30%的有兩家。童政彰表示，超過的那家票券公司必須在半年內完成改善，預估那家票券公司不動產保證餘額將約減少12億元左右，針對兩家超過28%，則會藉由日常監理，要求對不動產保證的相關控管。

除針對比率做出控管，金管會也將要求票券公司加強貸後管理。童政彰指出，有發現有些是以投資公司名義請求票券公司做保證，但進一步追查，卻發現投資公司取得資金後，再轉手借給同一集團旗下的不動產建設公司去用。

童政彰表示，因為有看到上述情形，將要求票券公司要做到貸後管理，不管是銀行或票券公司，都必須要有集團風險控管，加強要求對同一集團的控管。如果資金用途同時有用到集團旗下的不動產業，在比率計算上就要併入；銀行或票券公司如果發現不符合當初申貸目的，銀行或票券公司可能要收回或做出保全措施。

若票券公司對不動產保證餘額比率超過3成卻沒有在期限內完成改善，金管會最高可罰鍰1000萬元；若是內稽內控沒有納入「央行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，或沒有落實到內控機制作出相關控管，最高可罰鍰到2000萬元。

金管會 央行

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