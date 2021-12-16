將來銀行拚開業 黃天牧約見董總、兩大股東提醒3重點

金管會12月9日正式核發將來銀行營業執照，將來銀行正力拼明年第一季開業。金管會主委黃天牧今天約見將來銀行兩大股東中華電信總經理、兆豐金總經理，及將來銀行董事長、總經理，提到將來銀行歷經資訊系統與內部管理問題，因此在開業準備上要留意3大重點。

黃天牧在會議中表示，將來銀行是以中華電信及兆豐銀行為首，共計9個國內股東所合資設立的純網銀，股東結構多元，涵蓋電信業、金融業、 資訊業、零售業等，是三家純網路銀行中股東成員最多，也是唯一全數由國內股東所投資設立，因此外界抱持極高期待。

但黃天牧指出，在審核將來銀行營業執照期間，歷經資訊系統與內部管理問題的處理，經營團隊也有變動，諸多事件與開業進度，時常受到外界矚目與關切，因此在開業之前，要特別再提醒3大事項。

第一，建構良善和諧的企業文化 。將來銀行股東多元，員工背景也多元，管理學大師彼得杜拉克(Peter Drucker)有一句名言「文化把策略當早餐吃」（Culture eats strategy for breakfast），一個企業的文化，左右其營運管理上的策略，在銀行業亦如是。期許將來銀行珍惜得來不易的銀行營業執照，應更加重視內部溝通協調，同時也應要求全行人員嚴守金融道德規範與法令遵循，才能建立聲譽，取得客戶信任。

第二，強化資訊系統穩定及資訊安全控管。將來銀行在過去這段準備開業期間，除了優化自身資訊系統及資訊安全外，從同業曾經發生的案例中，例如：線上開戶流程不順暢、跨行交易系統中斷等，已獲得相關經驗。特別再次提醒應汲取同業經驗，深入瞭解問題，並針對營運特性及組織文化，採取因應措施，強化相關管理機制，以確保各項資訊系統運作穩定性、資訊安全防護完整性及個人資料保護管理措施有效性均無疑慮。

第三，健全內部制度並注重教育訓練。孟子曾說「不以規矩，不能成方圓」，工匠的眼睛再好、技藝再巧，如果沒有規和矩這些工具，就無法製作出方形和圓形 的物品；孟子也說「上無禮，下無學，賊民興，喪無日矣」，主政者如果沒有訂定禮制法規，人民沒有接受良好的教育，國家很快就滅亡了。這些古訓所講述的，不外乎就是建立制度與落實教育的重要性，制度規章的落實，有賴於員工對於自身適用制度 的體認與瞭解，而這些就必須透過完整深入的教育訓練，才能提升員工專業能力。期勉將來銀行在運用科技創新經營的同時，請適時檢視是否依所訂願景成長發展，並履行社會企業責任，以成就不負各界期待的純網銀。