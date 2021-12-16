央行理監事會議決議 重點整理一次看

中央銀行今（16）日召開理監事會，上修今年經濟成長率為6.03%、明年經濟成長率為4.03%；在物價方面，央行預測全年CPI及核心CPI年增率分別為1.97%及1.31%。

展望明年，央行表示，國內基本工資及軍公教薪資調升，部分業者反映人事及原物料成本調高商品售價，將推升物價；惟主要機構預期明年國際油價漲勢減緩，央行預測明年CPI年增率降為1.59%，核心CPI年增率則維持溫和，為1.45%。國內外機構亦多預測明年台灣CPI年增率回降。

央行今日宣布，調整銀行承作受疫情影響中小企業專案貸款的融通期限。央行中小企業專案貸款自去年4月1日開辦迄今，金融機構核准家數逾29萬家，金額逾4,600億元，有助受疫情影響之中小企業取得營運所需資金。隨國內疫情穩定，企業逐步恢復正常營運，紓困需求已下降，本專案之銀行受理企業申貸期限將依原規定於今年12月31日截止。

不過，為持續協助減輕企業資金成本負擔，支持受創產業復甦，央行修正展延融通期限至明年6月30日，即日起生效；同時，銀行於該期間內承作之受疫情影響中小企業專案貸款案件，其適用央行優惠利率期限亦得至明年6月30日。

央行表示，明年6月30日本專案屆期將不再續辦，銀行改以自有資金辦理，中小企業之貸款利率將回歸按各承辦銀行利率訂價辦理。為避免影響企業資金調度，央行籲請中小企業預先做好財務規劃。

央行宣布，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.125%、1.5%及3.375%。

央行表示，自去年12月以來，已三度調整選擇性信用管制措施，實施迄今，已有助銀行降低授信風險，惟近期全體銀行不動產貸款集中度仍高，為強化管理銀行信用資源，避免流供囤房、囤地，本次央行修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，自本年12月17日起實施。主要修正重點如下：

1. 自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數一律降為4成。

2. 購地貸款最高成數降為5成，保留1成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建。

3. 餘屋貸款最高成數降為4成。

4. 工業區閒置土地抵押貸款最高成數降為4成。

鑒於國人購屋貸款負擔率(每月房貸還款額占家庭月可支配所得比率)平均逾三成，央行呼籲借款人宜留意貸款寬限期屆滿後還款負擔增加，以及未來利率變動之風險。