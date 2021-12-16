央行第四度打房 降低第三戶等受限貸款成數
央行表示，行自去年12月以來，三度調整選擇性信用管制措施，實施迄今，已有助銀行降低授信風險，惟近期全體銀行不動產貸款集中度仍高，為強化管理銀行信用資源，避免流供囤房、囤地，本次本行修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，自本年12月17日起實施。
主要修正重點如下：1. 自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數一律降為4成。2. 購地貸款最高成數降為5成，保留1成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建。3. 餘屋貸款最高成數降為4成。4. 工業區閒置土地抵押貸款最高成數降為4成。
央行理事會認為，去年12月以來，央行所採行控管不動產貸款風險措施，已積極落實政府「健全房地產市場方案」的信用資源有效配置及合理運用；惟促進房地產市場穩健發展，仍有賴上述方案的相關政策共同推動執行。
央行表示，鑒於國人購屋貸款負擔率(每月房貸還款額占家庭月可支配所得比率)平均逾三成，本行呼籲借款人宜留意貸款寬限期屆滿後還款負擔增加，以及未來利率變動之風險。
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