央行宣布利率連7凍 調升明年台GDP成長可保4

中央銀行今（16）日舉行第4季理監事聯席會議，會後決議維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率以及短期融通利率分別維持年息1.125％、1.5％以及3.375％不變。今年全年經濟成長率預測再次調升，從原5.75%預測值提高到6.03％預測值。

展望明年，央行認為當年國內通膨尚屬可控，明年通膨率可望回降，今年國內經濟穩健成長，惟個產業復甦力道不均，在全球景氣持續復甦，惟仍潛藏下行風險，預期明年台灣經濟溫和成長，央行預測明年台灣經濟成長率調升，從3.45%提高至4.03％，預期台灣明年GDP成長可以保4。

央行認為明年台灣經濟溫和成長，因此理事會認為維持政策利率不變，有助於整體經濟金融穩健發展。