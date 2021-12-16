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央行利率「連七凍」！再出手打炒房 推第四波房市管制

央行宣布利率連7凍 調升明年台GDP成長可保4

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
央行認為明年台灣經濟溫和成長，因此理事會認為維持政策利率不變。路透社
央行認為明年台灣經濟溫和成長，因此理事會認為維持政策利率不變。路透社

中央銀行今（16）日舉行第4季理監事聯席會議，會後決議維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率以及短期融通利率分別維持年息1.125％、1.5％以及3.375％不變。今年全年經濟成長率預測再次調升，從原5.75%預測值提高到6.03％預測值。

展望明年，央行認為當年國內通膨尚屬可控，明年通膨率可望回降，今年國內經濟穩健成長，惟個產業復甦力道不均，在全球景氣持續復甦，惟仍潛藏下行風險，預期明年台灣經濟溫和成長，央行預測明年台灣經濟成長率調升，從3.45%提高至4.03％，預期台灣明年GDP成長可以保4。

央行認為明年台灣經濟溫和成長，因此理事會認為維持政策利率不變，有助於整體經濟金融穩健發展。

央行 通膨

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