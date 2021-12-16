央行宣布利率連7凍 調升明年台GDP成長可保4
中央銀行今（16）日舉行第4季理監事聯席會議，會後決議維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率以及短期融通利率分別維持年息1.125％、1.5％以及3.375％不變。今年全年經濟成長率預測再次調升，從原5.75%預測值提高到6.03％預測值。
展望明年，央行認為當年國內通膨尚屬可控，明年通膨率可望回降，今年國內經濟穩健成長，惟個產業復甦力道不均，在全球景氣持續復甦，惟仍潛藏下行風險，預期明年台灣經濟溫和成長，央行預測明年台灣經濟成長率調升，從3.45%提高至4.03％，預期台灣明年GDP成長可以保4。
央行認為明年台灣經濟溫和成長，因此理事會認為維持政策利率不變，有助於整體經濟金融穩健發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言