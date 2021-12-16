銀行前11月幫賣保險5,546億元 占總業績近六成

壽險公會今（16）日公布前11月整體壽險業績，從各個通路貢獻來看，初年度「保費收入+負債」9549億元中，銀行通路幫忙賣5,546億元占比高達58.08%，顯然銀行還是各家保險公司收入的主要來源。

依國際財務報導準則第4號保險合約之規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。

銀行無論是傳統型個人壽險或是個人年金分別銷售1901億元及331億元，都超過業務員賣的1088與160億元。

尤是銀行最會賣投資型保單，前11月大賣近3307億元，更是比一般壽險賣1561億元要多得多，顯見銀行今年手續佣金收入不少來自保單貢險，銀行與保險間的關係依舊緊密。

壽險公會表示，壽險公司前11月靠業務員銷售僅3183億元，占比33.33%；傳統保險經紀人、保險代理人僅820億元占8.59%。

若以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司之比率約為2.12：1，而傳統商品健康保險與傷害保險仍以壽險業自己銷售為主力。壽險業務員今年前11月銷售近266億元，銀行只賣不到3億元。