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凱基投信：聯準會加快緊縮步調 符合市場預期

經濟日報 / 記者黃力／即時報導

本週美國聯準會的利率決策會議（12/16）決議加快縮減購債速度，上調明年GDP成長及通膨預期，下修失業率預期，同時透露明年將加快政策緊縮步調。凱基投信指出，本次會後重點在於QE縮減如市場預期，提前至2022年3月結束購債，但升息時程再度顯著提前，2022年升息幅度加劇：預期2022及2023年各將升息3碼，相較9月會議，2022-2024升息幅度由七次上升至八次。

此外，聯準會主席明確表示，在十月就業數據和CPI資料公佈後，聯準會看到加快縮減購債的理由，摘要四大重點如下：

一、通膨：物價上漲的範圍更廣泛，目前工資增長並非通膨加劇的主因，但在勞動市場緊俏的情況下，仍將關注薪資過熱的跡象。預期明年年底通膨率將接近2%的目標，Fed將致力於實現價格穩定的目標。

二、就業：不確定勞動力市場短缺會持續多久，但經濟朝充分就業目標迅速取得了進展；明年將實現充分就業，但勞動參與率提昇可能需要更長時間。

三、QE退場：每月資產購買規模減少300億美元，通膨上升是加速縮債的原因，即便有Omicron的影響，目前仍預計在2022年3月結束購債。但在量化寬鬆仍進行時升息是不合適的。

四、升息：所有委員均預計將在2022年開始加息，預計2022年升息三次，2023年升息三次，但如果經濟放緩，那麼升息的速度就會放緩。未來的會議會討論何時結束緊縮政策，以及何時加息，從結束縮債到升息的時間不太可能和上個週期一樣長。

凱基投信投資策略部主管翁毓傑表示，聯準會此次會議決議符合市場預期轉趨鷹派，在政策藍圖更加明確的背景下，週三（12/15）美股四大指數全數收紅，美國十年期公債殖利率小幅走揚落在1.4-1.5%區間。從未來的升息路徑及觀察指標，顯見聯準會壓制通膨的決心；對未來兩年經濟預期並未有太重大變化，仍處於經濟復甦的正軌之上，2022年將達成充分就業。

凱基新興市場ESG永續主題債券基金經理人劉書銘表示，聯準會未來持續朝向緊縮之政策仍可被預期，殖利率曲線仍將朝向熊市趨平的方向發展，但震盪幅度將較政策宣布前下降。在經濟仍持續成長、聯準會即將緊縮貨幣政策之背景環境下，具備高利差、存續期間相對較短信用債券，如強勢貨幣新興市場企業債，將會是仍將較有能力抵禦美債利率上行風險的債券首選。

股市部分，凱基環球趨勢基金經理人馮紹榮指出，經濟成長仍在正軌之上是支撐全球股市中長期表現看好的主要理由，但要留意政策轉換階段將對股市評價擴張構成壓力，股市波動也將相對復甦階段放大。現階段建議仍可聚焦具趨勢題材股票的長期成長機會，並透過市場回檔時靈活佈局；凱基未來世代關鍵收息多重資產基金經理人葉菀婷表示，通膨高漲短期難見緩解，適當配置實質資產連結之REITs資產亦可望因此而受惠。

升息 美國聯準會 通膨

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