11月投信基金定期定額規模回升 統一投信續居三冠王

全球股市經歷10月大震盪後在11月重回高檔震盪格局，投資人信心回溫，根據投信投顧公會新公布資料，投信基金11月定期定額扣款金額58.05億元、筆數99.34萬筆，扣款人數58.91萬人，都較前月略增，但未再創高。有承作定期定額業務的33家投信公司，統一投信仍是扣款規模三冠王，且扣款金額、筆數、人數皆再創歷史新高。

統一投信11月扣款金額9.78億元，市占率16.85%，扣款筆數17.05萬筆、扣款人數9.29萬人，三項數據皆保持增長態勢且再創歷史新高。進一步看今年來成長幅度，扣款金額成長率25%，扣款筆數成長率31%，扣款人數也有近兩成增長。在定期定額規模前五大投信裡，也是成長速度最快的公司。

再看投信定期定額扣款前十大人氣基金，統一投信占據半壁江山，有五檔基金上榜，檔數最多。包括：投資統台股的統一黑馬基金、統一奔騰基金與統一大滿貫基金，投資大中華股市的統一強漢基金，布局全球股票聚焦科技主題的統一全球新科技基金。

與其他同業只有台股基金上榜的單一情況不同，統一投信有三種不同區域類型屬性的基金進入人氣榜單，顯示公司團隊在國內外股票基金的長期操作實績，受到投資人肯定。投資人不需要在銀行或基金平台從各家基金公司挑選基金，只要直接向統一投信開戶申購，就有多種不同類型的好基金可以選擇，進行跨區域的組合搭配。

展望後市，統一投信表示，2022年全球景氣持續擴張，在美國可能升息的情境下，股市會優於債市，基本面相對穩健的美國、中國及台灣可列為投資首選區域，而產業以獲利成長動能相對佳的科技類股較有表現空間。在面臨美國聯準備持續縮減購債為升息鋪路之下，股市波動加大，建議仍以定期定額方式較穩健。