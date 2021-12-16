明年經濟展望 國泰投信：迎接升級版通膨型經濟成長

自2019年底爆發新冠肺炎以來，疫情已籠罩全球經濟2年之久，隨著新冠肺炎流感化，預期未來定期施打預防針、搭配口服藥物控制病症將成為常態，也不排除有更好的疫苗、新藥問世，帶動經濟活動持續回溫。國泰投信表示，疫情常態化下，國境有望開放，將帶動全球經濟出現歷史上首次的升級版通膨型經濟成長格局，2022年會是各產業百花齊放的一年，全球景氣全面性擴張。

通貨膨脹議題及全球央行的貨幣政策動向是2022年市場關注的焦點。國泰投信首席經濟學家、全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏分析，首先，各國央行將通貨膨脹定調為短暫現象，主要是通膨發生的原因並非是全球經濟強勁，而是受到疫情影響所引發的供應鏈短缺問題，如塞港、缺工等，以致在需求不斷累積疊加下，供應不及導致通膨結果。但可預見的是，隨著疫情逐漸穩定，供應鏈短缺有機會獲得緩解，通膨也有望跟著和緩下來。其次，升息是景氣恢復正常的訊號，代表總體經濟的不確定性大幅降低，實為正面消息。

王誠宏表示，2022年全球將邁入史上首次的升級版通膨型經濟成長，即便供應鏈短缺緩解，但需求亦同步持續擴張，企業為提升產能而提高資本支出，明年第二季後將有機會迎來全面性景氣擴張。至於何謂升級版？疫情衝擊下，不少產業的供應鏈受創而被迫轉型，也帶動結合科技的新型態產業出現，形成產業升級的通膨型成長，也是未來極具成長潛力的投資標的。

以近年熱門的半導體產業為例，在產業轉型的驅動下，晶片IC應用端拓展快速，除原先的智能型手機外，智能電動車、自動化設備、人工智慧、雲端、大數據、5G等產業對於半導體的需求大增。加上2017年5G所主導的科技新浪潮已經如火如荼的開展，接下來也不排除有更多具創新的應用將出現在人類的生活中，如元宇宙、電動車等，也都是未來長線趨勢財，值得投資人關注。

此外，減少碳排放、達成碳中和目標已成為全球共識，能源也面臨轉型，生產方法也被迫做出改變，綠能備受重視，亦屬產業升級的一環。

國泰投信表示，明年在升級版通膨型經濟成長下，各產業將遍地開花，不管是上述與科技、綠能相關的長線成長型標的，或是有機會在升息階段落後補漲的金融股等防禦型標的，甚至是與通膨有密切相關的能源類股，都將百花齊放。總結2022年，與其鎖定投資特定區域，選對產業更為關鍵，在升級版通膨型經濟成長的脈絡下，許多產業正在創造新時代，也預示未來的成長可期。