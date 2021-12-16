每2.3人就有一人使用LINE Pay 帶動單日業績破10億創高

行動支付領導品牌LINE Pay今天宣布在台用戶數正式突破千萬，平均每2.3人就有一人使用LINE Pay。零接觸支付需求強勁，截至今年11月底，LINE Pay全台支付據點已超過34萬處，帶動交易持續成長，更於今年雙11創下單日業績飆破10億新紀錄。

LINE Pay致力提供用戶更便利、優惠、安心的支付新生活，並攜手店家拓展更多元的行動支付場域，創下千萬用戶之際，亦公布年度成果亮點：

1.千萬用戶最愛的行動支付品牌：LINE Pay於2015年進入台灣市場後，致力成為行動世代中金融科技產業的領導者，截至今年11月底用戶正式突破千萬戶，等同每2.3人就有一人使用LINE Pay，便利的支付服務更使LINE Pay在多項調查中成為最受國人歡迎的行動支付品牌。

2.單日交易金額10億創新高：便利安全的LINE Pay成為消費者使用行動支付首選，交易金額持續成長，今年在雙11買氣加持下，寫下單日交易額破10億之新高業績紀錄，比去年同期成長超過一倍！

3.全年388檔優惠活動最多元：今年LINE Pay共計推出388檔行銷優惠，等同每天推出超過一檔活動，消費者天天都有機會享受LINE Pay提供的優惠！LINE Pay將繼續攜手合作夥伴擴大提供優惠，讓用戶於一般消費乃至於金融服務皆可透過LINE Pay實現更聰明實惠的消費生活。

4.點數抵用券立即折抵最受歡迎：LINE POINTS點數抵用券自推出以來因能於消費即時折抵廣受用戶歡迎，今年於台中一中商圈推出「無現金夜市」發放點數抵用券，活動開跑首週便創下兌換率高達98%之亮眼成績！

5.支付整合嗶一下最便利：LINE Pay「我的會員卡」服務上線未滿一年即有超過百萬用戶使用。用戶掃描常用會員卡條碼或輸入卡號即可新增一般會員卡，結帳時便能透過「LINE Pay我的條碼」頁面上方點選「我的會員卡」完成商店會員點數累點;目前更能於7-ELEVEＮ掃LINE Pay付款條碼一次同步完成支付、發票載具和會員累點功能。

LINE Pay表示，LINE Pay致力將零接觸支付的便利性帶進民眾的日常生活情境，支付據點完整覆蓋從線上到線下、消費到生活等場景。未來將持續關注用戶、商戶及合作夥伴對行動支付的需求與期待，致力優化支付體驗，發揮平台優勢打造涵蓋更多生活場景的支付生態圈。