持有9年！內湖豪宅「元大之星」 轉手獲利2406萬

據實價揭露，內湖豪宅「元大之星」有新交易，今年10月二樓兩戶含三個車位，共191.43坪，以1.49億元售出，對照原屋主2012年的取得價格1.25億元，持9年售出帳面獲利2,406萬。

不過這筆並非「元大之星」獲利最多的轉手交易，觀察「元大之星」過去共有29筆有轉手記錄，僅兩筆賠售，其餘27筆獲利頗豐，單筆獲利最高的其實是交屋隔年，2013年就轉售的8樓戶，取得價格5,833萬，不過隔年出售1.1億，幾乎翻倍成長，帳面賺了5,167萬，而最負盛名的是頂樓17、18樓戶，兩戶以２.42億元購入，2017年以３億出售，兩戶合併獲利5,748萬。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「元大之星」位於內湖五期，頗具美式生活區氛圍，屬潭美國小雙語小學學區，近環東大道開車通勤便利，離電視台和COSTCO、大潤發等大型賣場很近，隨著近年許多大型總部企業進駐，吸引不乏影視或商業名人入住。

「元大之星」預售時購入價格多在七、八字頭，2012年交屋時為房市多頭時期，因此在2013年8樓戶賣出社區最高單價118.7萬元；而頂樓戶雖在房地合一稅上路，房市修正後成交，但也仍破百萬單價，達109萬。

不過「元大之星」仍有兩筆賠售交易，其中2018年11樓戶賠了1,950萬，主要因為該戶非預售低點取得，而是2016年買的轉手價，成本略高，加上房地合一稅上路後，市場價量大幅修正，若屋主有急售，難免得向市場妥協。

張旭嵐指出，不動產轉售獲利與否，一方面取決於購入價格，若買入時間為市場相對低點，加上房市多頭價格走揚，通常都是賺多賠少；二來是區域發展，如果買在新興重劃區發展初期，周邊陸續還有重大建設，商圈或商城規劃，以及指標新案推出，經過時間發展、機能成熟之際，地段也都會增值，新案也會帶動中古屋的價漲，轉手獲利更大。