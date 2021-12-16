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櫃買中心建立永續發展政府債券櫃檯買賣制度

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

為擴大國內永續發展債券發行人參與，櫃買中心參酌國際金融市場永續發展債券相關原則與指引，並借鏡歐盟綠色債券法規草案，修正永續發展債券作業要點，建立永續發展政府債券櫃檯買賣制度，並於明(16)日公告實施。

櫃買中心表示，永續發展政府債券制度係沿襲現行國內外市場規範，政府機關應於永續發展債券發行前訂定投資計畫書，並取得投資計畫的評估意見或認證報告，再向櫃買中心申請永續發展債券資格認可，且須於債券發行後揭露資金運用情形及其評估意見或認證報告。

在投資計畫書及資金運用情形的評估意見或認證報告部分，櫃買中心參考歐盟綠色債券法規草案，提供政府機關及國營事業永續發展債券評估或認證機構的作業彈性，除可由第三方認證機構出具外，亦可由審計機關或發行人指定具獨立性的其他政府機關組織出具，與國際市場發展趨勢接軌。

櫃買中心表示，國內政府機關發行永續發展債券，除可作為市場標竿，以及對國家或地方永續發展推動政策具宣示效果外，在責任投資意識的升溫下，亦可望降低政府機關的債券利息成本。此外，新制有助促進我國永續發展債券市場更多元的發行人共同參與，提供投資人更多樣且可分散風險的商品投資選擇。目前我國永續發展債券流通總量已達84檔，發行餘額達新台幣2,607億元，期望未來政府機關的共同參與，能帶動更多企業跟進，進而擴大國內永續發展債券市場的規模。

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